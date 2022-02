¿Cómo hacer una denuncia en Sunafil? Conoce el paso a paso aquí

Si estás pensando realizar una denuncia hacia algún centro de trabajo y no sabes cómo empezar, aquí te enseñaremos cómo hacerlo. Si no se cumplen tus derechos laborales o el ambiente en el que trabajas no es el idóneo, a través de la página web de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) puedes realizar una queja totalmente anónima para la fiscalización de esta empresa.

Es importante que tengas en cuenta que en todos los casos tu denuncia será confidencial. Sea por hostilidad, accidentes incluso cuando no tengas vínculo laboral. A continuación, te explicamos cómo hacer este procedimiento si te encuentras bajo el Régimen Laboral de Actividad Privada.

Paso a paso para realizar una denuncia en Sunafil

Ingresa al siguiente enlace: www.gob.pe/sunafil

Ve a la sección trámites y servicios

Busca el recuadro denunciar incumplimientos laborales de una empresa privada y entra

y entra Pulsa en el botón ingresa tu denuncia virtual

Lee los términos generales, marca el recuadro correspondiente y pulsa en aceptar

En la siguiente pantalla, selecciona el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 . Esto también es válido para regímenes especiales como el de la micro y pequeña empresa, construcción civil o para las modalidades formativas reguladas por la Ley 28518.

. Esto también es válido para regímenes especiales como el de la micro y pequeña empresa, construcción civil o para las modalidades formativas reguladas por la Ley 28518. Introduce el número de RUC de la empresa

Ingresa el departamento, provincia y distrito donde se ubica el centro de trabajo, y pulsa validar .

. Selecciona tu tipo de documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, carnet de e inserta los datos que se te solicitarán en cada caso.

Selecciona tu departamento, provincia y distrito de residencia, así como tu dirección actual.

Escribe tu número de teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico.

Señala si laboras actualmente en la empresa denunciada, coloca la fecha de ingreso, cargo, remuneración, jornada de trabajo y horario, y detalla si es que recibías boletas de pago.

Selecciona si deseas o no realizar el levantamiento de reserva de identidad.

Coloca el departamento, provincia, distrito, dirección y referencia del centro de trabajo.

Agrega las materias de la denuncia que aparecen en la lista desplegable en agregar materia .

. Describe el motivo de tu denuncia.

Adjunta los archivos en PDF de la copia de tu contrato, boleta y otros documentos, y haz clic en enviar.

El sistema te indicará que tu solicitud ha sido enviada y te compartirá las hojas de ruta para que puedas hacer el seguimiento en la opción consulta tu trámite de la web de Sunafil.

Requisitos de la denuncia