Policías de Lima ayudarán a combatir el sicariato y trata en Arequipa

Robert Orihuela

El diagnóstico no deja lugar a dudas. El crimen organizado, liderado por bandas de extranjeros, crece en Arequipa. Así también lo tiene claro el viceministro de Orden Interno Óscar Gonzales Rabanal. El funcionario se reunió con el nuevo jefe de la IX Macro Región Policial, general PNP Miguel Ángel Cayetano Cuadros. Admitió que “hay algo que no está funcionando bien, que hay que ajustar”. Además anunció que no permitirán que el crimen organizado se extienda en Arequipa como ocurre en Lima y regiones del norte del país. “Esta semana potenciaremos las unidades de inteligencia e investigación con policías de Lima y del Ministerio del Interior”, afirmó.

El encuentro fue organizado por el congresista Edwin Martínez Talavera. En un inicio estaba previsto en el Palacio de Bellas Artes pero una descoordinación con el municipio provincial lo impidió. La conferencia fue en la región policial. Allí expusieron los jefes policiales de diversas unidades.

Marco Cuadros Cáceres, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), defendió su labor. Aseguró que el 2021 fue un año exitoso, puesto que se desarticularon 250 bandas criminales , se incautaron 78 armas de fuego y se logró que el 92% de la flota de vehículos de la Policía esté patrullando de forma permanente las calles. Incautaron 1.5 toneladas de droga.

Sobre las bandas de criminales venezolanas, el jefe de la Divincri explicó que ya existe una carpeta fiscal en Crimen Organizado que formaliza la investigación. Aunque según él, la criminalidad en la ciudad “no es alarmante”. Indicó que está naciendo y que por ello es el momento de apagarla. “Se trata de un trabajo a largo plazo. Pero también necesitamos leyes para atacar de forma más efectiva la problemática. Las leyes peruanas son muy garantistas y eso no funciona para obtener resultados. Hay que proteger al policía”, agregó.

Por su parte, el jefe nacional de la División de Trata de Personas, coronel Jorge Haypar Vásquez, alertó que el proxenetismo migra hacia las ciudades del sur, y en especial en Arequipa. Explicó que hay tres bandas fuertes en Lima y el norte en ese negocio. “Ellos captan ciudadanas venezolanas, colombianas y ecuatorianas. Con el cuento del trabajo las ayudan a llegar y aquí las prostituyen”, añadió.

Por ello, Huaypar Vásquez anunció que se enviarán policías especializados en trata hacia Arequipa, para que investiguen. Solo en Lima hay 300 casos abiertos por trata, y en Arequipa, apenas 11 casos . Una cifra baja, debido a una labor lenta de los efectivos mistianos.

Al respecto, el viceministro Gonzales Rabanal aceptó que la labor de la policía en Arequipa tiene deficiencias. “Es cierto que algo no está funcionando bien, algo que debe ajustarse. Arequipa no puede llegar al nivel de violencia del norte o de Lima”, dijo. Anunció la llegada de equipos especiales de la Policía y otro del mismo Ministerio del Interior para apoyar en las labores de limpieza del crimen entre el lunes y martes.(nota completa larepublica.pe)

Pero el viceministro también recalcó que la labor de seguridad ciudadana es de todos; Policía, Ministerio Público, autoridades locales y juntas vecinales. Hizo un llamado a la población a confiar en la policía y en la labor que hará el nuevo general Miguel Ángel Cayetano, que toma el cargo que tenía el cuestionado Víctor Zanabria Angulo.

Panorama de la labor policial en Arequipa.

Leyes para proteger a los policías

El viceministro de Orden Público anunció que hay proyectos de ley que se deben debatir en el Congreso para mejorar la labor policial. Indicó que una muy importante es la protección al efectivo policial. “Yo estoy seguro que no hay policía que no esté listo para combatir con armas a los delincuentes. Pero lo piensan dos veces porque podrían ser procesados. Algunos están en la cárcel por proteger a la ciudadanía. Mientras no haya seguridad jurídica no se puede avanzar”, dijo.

Otro proyecto es para sancionar a los ciudadanos que compren celulares robados. “El año pasado hubo 21 muertos por robo de celulares. La ciudadanía debe tomar conciencia. Se plantea multas.