Nelson Shack: “No hay la voluntad de resolver problemas del destrabe de obras en Chavimochic”

El contralor general de la República, Nelson Shack, fue crítico en señalar que la clase política tiene que querer dar solución al destrabe en La Libertad de la presa Palo Redondo. Las obras de la III Etapa de Chavimochic están paralizadas desde hace cinco años y en espera que salga el fallo de un laudo arbitral, entre la concesionaria y el concedente.

“ No se tiene esta obra culminada porque no se tomó las decisiones cuando se debía hacer, por criterios más políticos que técnicos. No hay la voluntad de resolver problemas del destrabe de obras en Chavimochic ”, indicó Shack durante la presentación de los resultados del Megaoperativo de control realizado en La Libertad.

“La contraloría ha participado en un sin número de reuniones durante el 2019, el gobernador sabe lo que pienso de Chavimochic, que esta obra se tiene que hacer. Ya el Gobierno regional perdió el poder del proyecto y ahora lo tiene el Ministerio de Agricultura y dónde está el laudo, eso debió salir en el mes de diciembre”, agregó.

El titular de la Contraloría señaló que el laudo no se ha emitido el fallo, porque el Gobierno central está debiendo y que ha pedido a su institución intervenir para que se cancele y se conozca el resultado y se pueda saber cuál será el futuro de las obras.

“El proceso está siendo llevado por el centro de arbitraje de las Naciones Unidas, cuya Unidad Técnica está en Viena. Un comité arbitral que falta que falle el laudo, el presidente que es norteamericano y dos que son peruanos, pero no se les ha pagado. La respuesta que hemos recibido nosotros es que están haciendo una serie de modificaciones presupuestarias, que revelan que no se tiene la voluntad de resolver el problema. Con la intervención de la Contraloría esperemos que el Midagri se ponga las pilas y pague lo que le corresponde y se resuelva este arbitraje ”, expresó a la prensa.