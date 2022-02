Miraflores: hombre agrede a peluquero por extensiones colocadas a su esposa

Un sujeto usó puñetes y patadas para reclamarle al trabajador de un conocido centro de belleza, ubicado en el distrito de Miraflores. Todo habría empezado por la venta de unas extensiones que supuestamente estaban infectadas con piojos. El hecho ha obligado al negocio familiar a tener que cerrar sus puertas.

“Estoy asustada, porque temo por mí, por la vida de Sebastián, porque sé que el joven al que hemos denunciado no es una persona buena”, dijo Fiorella Escobar, dueña de “Queen Extensiones”, a Latina Noticias.

El agresor identificado como Friz Moreno Cossío llegó al establecimiento y le reclamó con violencia a Sebastián Escobar el haberle colocado a su esposa las mencionadas extensiones infectadas con liendres.

“Me empieza a tirar puñetes y me arrastra hasta el baño, y ahí al lado del wáter lo único que hice fue cubrirme la cara porque no quería recibir golpes. Tengo hematomas aquí en la cabeza, tengo golpes en los brazos, me pateo el estómago”, agregó la víctima.

Asimismo, indicó que pese a que tenían pruebas de que el cabello no era del local y que este habían sido manipulado por alguien más, no solo le devolvieron sus extensiones, si no la totalidad del costo de la sesión (4.000 soles), que fueron entregados Ana Marín Suarez Padilla.

“Cuando ella trae las extensiones y las revisamos, tenían una costura montada encima de la de nosotros de otro color y era una cosida diferente, porque era a mano. Entonces, cuando retiramos ese cabello es cuando nos percatamos de que el cabello que estaba infectado no era el nuestro, si no el que ella había comprado”, sostuvo el agraviado.

Tras este incidente, la mujer regresó con su iracundo esposo y dos mujeres en búsqueda de la dueña.

“Empezó a insultar y reventó la luna del counter con golpes y se fue amenazando que iba a volver hasta encontrar a Fiorella, es por eso que yo tomo la iniciativa de poner mi denuncia”, señaló el estilista.

Esta denuncia le fue notificada días después a Moreno Cossío, quien manifestó “Yo fui a reclamarle por qué hizo eso y le metí una cachetada”.