VES: amenazan de muerte al ‘Rey del colchón’ y vacían caja registradora de su local

Con información de Raúl Egusquiza/ URPI-LR

Con armas de fuego, dos sujetos ingresaron a la tienda de Frank Gutiérrez, conocido como el ‘Rey del colchón’, en Villa El Salvador, para arrebatarle su equipo celular y dinero en efectivo de la caja registradora.

Con palabras soeces, amedrentaron al dueño del negocio hasta reducirlo en el suelo. Le indicaron que si se resistía al robo lo matarían.

De inmediato, le arrancharon de la mano izquierda el celular, se aproximaron a la caja registradora y sustrajeron el monto de 1.000 nuevos soles. Luego, salieron del local, abordaron una mototaxi y los ladrones se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

“Temía por mi vida, no es la primera vez que pasa estos robos. Le di lo que me pedían y se fueron. Por un momento pensé que me harían algo”, indicó Frank Gutierrez, el ‘Rey del colchón’.

A través de una cámara de seguridad instalada en el comercio, se pudo apreciar el robo, pero no se logró identificar a los hampones, ya que tenían el rostro cubierto.

No es la primera vez que estos delincuentes hacen de las suyas. En lo que va del mes, van realizando tres asaltos en diferentes tiendas del mismo rubro.

“Esto ya es cosa de todos los días, la Policía no hace nada al respecto. Yo traté de comunicarme con ellos y no contestaron, esto hace que las ventas disminuyan, que no quieren venir a comprar por miedo a que les roben”, acotó Gutiérrez.

Por este motivo, pide que el municipio refuerce el patrullaje en la zona y la Policía priorice la atención en su línea 105, la cual está destinada a emergencias.