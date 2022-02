Terminal Portuario de Lambayeque en riesgo por falta de liderazgo, según sociedad civil

La falta de liderazgo e interés de las autoridades regionales conllevó a que el Terminal Portuario de Lambayeque esté en riesgo de ser excluido del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas (Imiapp) del Ministerio de Transportes y Comunicaciónes (MTC) y que, a la vez, se pierda más de S/ 10 millones que se invirtieron en la planificación y elaboración de los documentos técnicos.

Así lo expresaron los titulares de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Lambayeque (Conredes), el excongresista Humberto Acuña y el exgerente de la desactivada Autoridad Portuaria Regional Jorge Nakazaki.

En tanto, avanza la organización de la marcha cívica para este lunes 14 de febrero de 2021, que contará con el respaldo de los colegios profesionales y colectivos civiles.

En problemas

Fue en el Gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso y del exgobernador regional Humberto Acuña Peralta que se inició la gestión para impulsar el proyecto para el Terminal Portuario de Lambayeque. Tal es así que, en 2013, se inició con las operaciones de la Autoridad Portuaria Regional (APR), cuyo objetivo principal fue realizar los estudios técnicos que concreten el anhelo de los lambayecanos de contar con una mega obra de impacto nacional.

Desde aquella fecha, una serie de pasos se dieron, ello implicó coordinaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El esfuerzo permitió avanzar hasta lograr que el proyecto esté en la cartera de proyectos para su promoción internacional.

Carlos Burgos invocó a los lambayecanos a participar de la marcha del lunes 14 de febrero. Foto: La República

Sin embargo, ahora, el panorama es peligroso para los intereses de Lambayeque, pues la Dirección de Inversión Privada del MTC, a través de la Resolución n.° 2054-2021, planteó la exclusión del terminal portuario.

En este contexto, Humberto Acuña sostuvo que la administración del exgobernador Anselmo Lozano y de la actual autoridad regional, Luis Díaz, no tienen visión de país ni liderazgo. “Es lamentable que durante los últimos años no hayan demostrado un verdadero interés en este proyecto. El GRL no es un municipio, ya que involucra grandes responsabilidades. No hay una visión de país y urgen explicaciones”, expresó a La República.

Asimismo, precisó que la planificación y gestión del proyecto generó una inversión mayor a S/ 10 millones. “Este dinero se iría al agua”, advirtió.

Marcha cívica

Por su parte, el presidente de Conredes, Carlos Burgos, i ndicó que los colegios profesionales y los diferentes colectivos participarán de la movilización del lunes 14 de febrero, la cual iniciará a las 9.00 a. m., desde el paseo Las Musas.

Enfatizó que también solicitarán una reunión con el ministro del MTC a fin de explicar la importancia del proyecto en el ámbito económico.

Por su parte, el representante de la Sociedad Nacional de Industrias, Manuel García, subrayó que ni el Ejecutivo ni el Gobierno Regional han valorado el Terminal Portuario de Lambayeque para el desarrollo sostenido del país.

García refirió que el MTC debe considerar esta obra atractiva por la agroexportación, y no específicamente por la carga de minerales.