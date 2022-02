SMP: delincuente le arrebató el celular a un adulto mayor en silla de ruedas

A plena luz del día, un delincuente encañonó a un adulto mayor en silla de ruedas con el objetivo de arrebatarle su celular. La víctima, por un momento, puso resistencia al asalto; sin embargo, al observar la pistola soltó el equipo. Todo esto ocurrió en San Martín de Porres (SMP).

En las imágenes de las cámaras de seguridad se aprecia cómo dos hampones observan al anciano, quien estaba en la puerta de su vivienda. Luego de unos minutos, uno de ellos se acerca con el fin de quitarle sus pertenencias.

Para que no lo reconozcan, el malhechor se puso un casco de moto en la cabeza. Tras obtener el motín, huyó de la avenida Rosario del norte junto a su cómplice, quien lo esperaba a unas cuadras con el vehículo menor listo para arrancar.

Ambos delincuentes huyeron tras su cometido. En tanto, el adulto mayor hizo la denuncia pública y ahora pide a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que aceleren sus trabajos de investigación para que den con los responsables.

“Yo quisiera saber dónde queda la conciencia de estos hombres. No me quiero imaginar lo que le pueden hacer a otra persona. Yo le quedo mirando y me amenaza. Vi una parte de la pistola”, relató el agraviado a Panamericana Noticias.

Pero este no es el único caso, ya que otros vecinos y comerciantes de la zona también denunciaron que han sido víctimas de asaltos. Por ello, y a modo de prevención, prefieren trabajar con las rejas cerradas.

“Estamos con rejas, candado y todo eso. Pero ni aun así los asaltos se detienen, ya que también le arrebataron el celular a una chica en la puerta de mi negocio”, detalló una de las empresarias.

“Yo he visto como robaban al frente. Estaban en una moto lineal y le quitaron su cartera”, añadió una residente de San Martín de Porres. Finalmente, los pobladores pidieron mayor presencia policial y la instalación de más cámaras de seguridad.