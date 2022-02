Pacientes con cáncer preocupados por inestabilidad del Ministerio de Salud

El cáncer no espera. Las organizaciones que integran la Alianza Nacional contra el Cáncer pronunciaron su preocupación sobre la inestabilidad política y coyuntural que invade al país tras el cuestionado nombramiento del ministro de Salud Hernán Condori en reemplazo de Hernando Cevallos y la seguidilla de renuncias de los altos mandos del Minsa. Ello, señalan, afecta directamente a los pacientes oncológicos.

Aseguraron que después de medio año de la promulgación de la Ley Nacional del Cáncer por parte del presidente Pedro Castillo, esta aún no puede ser aplicada debido a que el reglamento no se ha publicado.

“El Ministerio de Salud, durante el Día Mundial contra el Cáncer, anunció que publicaría el reglamento la próxima semana. Sin embargo, el cambio de autoridades nos genera una gran incertidumbre”, sostuvieron.

Ante ello, exhortaron a que el actual ministro Hernán Condori tome el tema como prioritario, no solo en cuanto a la Ley Nacional de Cáncer, sino también en relación al abastecimiento de medicamentos.

Detallaron que, actualmente, un aproximado de 175.000 pacientes oncológicos no pueden seguir llevando sus tratamientos de quimioterapias debido a la falta de fármacos , lo cual ha agravado sus condiciones de vida.

“El cáncer no espera, no lo detiene la crisis política, el cambio de autoridades o la pandemia, No podemos parar por ningún motivo, necesitamos el compromiso y la voluntad política de las autoridades para velar por la continuidad del acceso a una atención oncológica digna”, resaltaron.