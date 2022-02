DT Atlético Grau: “Ahora de local debemos imponer nuestra idea de juego y ganar este partido”

El director técnico de Alianza Atlético, Gustavo Álvarez, junto al delantero Mario Ceballos participaron durante una conferencia de prensa donde brindaron sus impresiones del pasado partido con Alianza Lima y los trabajos que vienen realizando para enfrentarse a Sport Huancayo la tarde de este domingo 13 de febrero en el estadio de Bernal, de local.

Al respecto, el DT señaló que el partido contra el vigente campeón de la liga 1 del fútbol peruano fue un buen punto de partida, que demostró la idea de juego que viene trabajando con el equipo.

“El viernes demostramos que el equipo tiene carácter para jugar de visita y contra un equipo consolidado, el último campeón. Ese es el escalón anterior, ahora que estamos de local tenemos que imponer nuestra idea de juego y ganar este partido”, indicó Álvarez.

En esa línea, reconoció que Sport Huancayo, quien venció a Sporting Cristal el pasado fin de semana, “es un equipo que propone y ataca, muy ofensivo” , por lo que el Atlético Grau apostará “por dominar el juego, hacerse de la pelota y atacar, no priorizar la posesión en sí misma”.

Por su parte, el delantero Mario Ceballos manifestó que los jugadores quedaron insatisfechos tras el enfrentamiento con Alianza Lima, ya que consideran que pudieron ganar el partido. Sin embargo, añadió que ya superaron este primer partido y están enfocados en la nueva contienda contra Sport Huancayo.

PUEDES VER: Advierten presunto perjuicio de más de 1 millón de soles en obra del Canal Vía de Sullana

Con respecto al equipo que jugará este domingo 13 de febrero, Álvarez indicó que depende de la recuperación de los jugadores que se encuentran lesionados . En caso logren su recuperación para este encuentro, hay muchas posibilidades de que se repita formación que jugó contra el cuadro blanquiazul.

Incomodidad

Por otro lado, el DT respondió que no deja de ser “incómodo” el no contar con un estadio en buenas condiciones al que sea más fácil de acceder y posea un aforo menos limitado. Como se recuerda, el estadio Miguel Grau era el que se solía emplear para los partidos del equipo albo, pero desde hace dos años no está disponible debido a la demora en la ejecución de mejoras.