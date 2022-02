Ministro de Salud cambia de discurso y niega haber dicho que agua arracimada sea un medicamento

Tras la difusión de un video que se volvió viral, donde el titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori, promociona el Cluster X2, un producto considerado por los expertos como pseudocientífico, el funcionario rechazó en un medio local, haber dicho que el agua arracimada sea un medicamento.

“Eso no es medicamento, le voy a dejar el registro sanitario de Digesa ... Es agua, entonces si nosotros vemos, hay distintos tipos de agua. Hay que buscar pues, entren, ahí está (en Google). Es agua para hidratar a las células, no es ningún medicamento”, dijo Condori en una entrevista a Nacional Tv.

PUEDES VER: Hernán Condori defiende en Palacio uso de agua cuestionada por expertos

Asimismo, señaló que él nunca hizo una promoción directa del producto; sin embargo, pasó el video grabado por él a un amigo, quien lo difundió finalmente.

“Yo no he promocionado ningún tipo de agua, si usted revisa mi Facebook, yo no he colgado nada como para que digan que yo lo he promocionado”, añadió.

Cabe precisar que, tras su juramentación, se publicaron unas imágenes donde calificaba al agua arracimada como ‘milagrosa’.

“Nuestras células necesitan agua. Con el agua arracimada, van a hidratar las células de nuestro cerebro, de nuestro páncreas, de nuestros pulmones. Permite que ingresen los nutrientes a las células y liberan las sustancias tóxicas. Se le llama el ‘agua milagrosa’. Esto no cura, sino mejora”, se escucha en el video.

Sobre el polémico producto, la NHT Global, inventor del Cluster X2, indicó que “ha sido creado para beneficiar el cuerpo con una mayor y más eficiente hidratación de las células”; sin embargo, el texto señala que no ha sido evaluado por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.

A esto se suma que la Digesa sostuvo que el Cluster X2 solo sería una “bebida para diluir a base de agua purificada, jugo concentrado de granada y jugo concentrado de arándano”. Por tanto, el permiso otorgado por la entidad no proporciona ninguna propiedad beneficiosa para la salud.