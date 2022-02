Joven recibe un pedazo de vidrio tras cambiar su celular en La Libertad

Un joven fue víctima de la delincuencia en la plaza de armas de Huamachuco, región La Libertad, cuando un hombre se acercó y le vendía insistentemente un celular a cambio del actual móvil que tenía más 50 soles.

“Él me enseñó un Samsung Galaxy A51 y me ha dado un pedazo de de vidrio que simula el celular. Me ha estafado.”, manifestó Eduardo Vargas a HCO Tv Huamachuco.

Tras ser víctima del ‘cambiazo’, el joven atinó a guardar el nuevo teléfono. Después de 10 minutos, lo sacó para observar la hora; sin embargo, grande fue su sorpresa al darse cuenta de que lo que le entregaron era un pedazo de vidrio con carcasa.

“Este tipo llevaba una polera con diseño de militar. Su rostro es regordete, pero el cuerpo no. Tiene 20 años, hasta me enseñó su DNI. Ha estado solo. Quiero que lo capturen los policías de Huamachuco”, indicaba indignado

Finalmente, Vargas fue conducido a la dependencia policial para poner la denuncia correspondiente, pues el su móvil estaba valorizado en 850 soles.