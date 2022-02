Jerí Ramón, presidenta bamba de Asociación de Universidades Públicas para tumbar a la Sunedu

Un informe de Sudaca revela que la rectora de la Decana de América, Jerí Ramón, fue ratificada como presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP) en una asamblea que no se dio y con firmas de personas que no se llegaron a reunir. Sus colegas la acusan de fraude e incluso tienen hipótesis de por qué Ramón habría llevado a cabo este hecho.

Luego de que Orestes Cachay culminara su mandato como rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, por ende, no pudiera seguir siendo presidente de la ANUPP, Ramón fue la elegida a culminar su periodo de julio de 2021 a febrero de 2022. Sin embargo, para que esto se llevara a cabo, se debía de convocar a una asamblea con los demás rectores de las universidades públicas y que ellos y ellas la reconozcan como la nueva presidenta.

Pese a que esta reunión jamás se dio, el 29 de noviembre de 2021 se presentó ante la Sunarp documentos que señalaban que el encuentro sí había ocurrido. Incluso tenían el sello de una notaría del Callao que ‘daba fe’ de su validez.

Se presentó ante la Sunarp lista falsa de 22 personas que asistieron a reunión para nombrar a Jerí Ramon como presidenta de la ANUPP. Foto: Sudaca

Rectores niegan haber participado en asamblea para nombrar a Ramón como presidenta de la ANUPP

“Yo no participé. Me enteré meses después de que se había hecho un acta con la intención de que se legalice la presidencia de la Dra. Jerí Ramón, pero ninguna de esas personas (que figuran en los documentos) asistió. Incluyéndome”, detalla Policarpio Chauca Valqui, rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y miembro activo del Consejo Directivo de la ANUPP, una de las 22 personas que figura en la lista.

Edith Luis Vásquez, exrectora de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, hace lo propio, pero ella ha ido un paso más allá y ha mandado una carta notarial en la que ha desmentido cualquier vinculación a esta reunión, ya que su nombre es el primero que figura en la lista. Es más, revela que ni siquiera fue rectora en la fecha. “Yo no fui (a la asamblea), ni siquiera era rectora en esa fecha”, agrega.

Exrectora de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión envió carta notarial por reunión en la que no participó. Foto: Sudaca

Según los documentos revisados por Sudaca, otro de los escritos presentados a la Sunarp fue la convocatoria a la supuesta asamblea del 2021 en la que se había invitado a los rectores de todas las regiones del país a participar con solo seis días de anticipación. Este encuentro se iba a dar en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Sin embargo, Alfonso López-Chau, rector de la UNI, niega que la asamblea se haya llevado a cabo en su universidad. “Yo he consultado en la UNI y no sabemos nada de la reunión”, afirma.

No solo la convocatoria a la reunión no existió, ninguno de los integrantes de la ANUPP fue, como se hizo a creer a los Registros Públicos, sino que, como revela el medio citado, existe una declaración jurada del vicepresidente de la ANUPP, Roberto Supo Huallasi, quien da fe “de la identidad de los asistentes y firmantes” de la lista presentada de los 22 rectores. Es decir, Supo firmó documentos que acreditaban que la reunión sí se efectuó y que no hubo ninguna irregularidad.

El apoderado judicial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Abelardo Rojas Palomino, a quien Jerí Ramón le otorgó un poder especial para que represente a esta casa de estudios, sería quien habría presentado los documentos adulterados ante la Sunarp, señalan los agremiados.

Objetivo: debilitar a la Sunedu

La mayoría de los rectores y exrectores de las universidades públicas están a favor de la Ley Universitaria y en desacuerdo de la posición de Jerí Ramón, señala un exrector, que prefiere mantenerse en el anonimato. Por ello, una hipótesis que sostiene es que ella quería quedarse al liderazgo a como dé lugar para que, como presidenta de la ANUPP, su voz tenga más fuerza, aunque su opinión no refleje la posición de la asociación.

“Ella sabía que la ANUPP iba a oponerse a la contrarreforma universitaria y al descabezamiento de la Sunedu. Sabía que si convocaba asambleas, el 90% de nosotros no iba a estar de acuerdo con la posición que tiene ahora, que es bajarse a la Sunedu” , sostiene.

De hecho, su título tanto de presidenta de la ANUPP como de rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han hecho que sus posturas sobre la contrarreforma universitaria tengan más relevancia, aunque no representen a, por una parte, la Asociación Nacional de Universidades Públicas, como señalan sus miembros, ni a la comunidad universitaria sanmarquina, como se han pronunciado los propios docentes y estudiantes.

Hasta el cierre del informe, la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, no contestó las llamadas ni mensajes para dar sus descargos al medio.