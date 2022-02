Chiclayo: clausuran local donde se fabricaba queso sin registro sanitario

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo y personal de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) intervinieron un establecimiento donde se fabricaba queso sin registro sanitario y sin condiciones de salubridad. El local ubicado en la cuadra 11 de la avenida Lambayeque fue clausurado de manera temporal por 15 días.

Operativo

Al promediar las 9.00 a. m., las autoridades mencionadas, en coordinación con funcionarios de Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y el Ministerio Público, procedieron a intervenir el recinto que distribuía el alimento a mercados de la región Lambayeque.

William Merino Chavesta, gerente de Seguridad Ciudadana de José Leonardo Ortiz, precisó a La República que personal del establecimiento elaboraba queso sin acreditar registro sanitario expedido por Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y Senasa.

“Además de no tener registro sanitario, el local no cuenta con condiciones saludables. Hay un exposición del personal a la contaminación del producto, pues no cuenta con mascarillas y guantes adecuados . No hay canal para la evacuación del agua que se usa en la fabricación del queso, y esta queda regada por todo el piso. Vamos a dar un plazo de 15 días para volver y verificar si se levantaron las observaciones”, comentó.

El funcionario hizo énfasis en que se continuará con los operativos contra las queserías que no operan con condiciones de higiene, así como los locales que no cuentan con licencia de funcionamiento.

A su turno, el subgerente de la Policía Municipal, Jorge Cardoza Mateo, anunció a este diario que también se realizará inspección a los puestos de ventas donde se ofrece quesos en mercados de José Leonardo Ortiz.