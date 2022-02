Arequipa: alcalde distrital acepta que no hay señalización en el Colca

La desaparición de la turista belga Natacha de Crombrugghe (28), preocupa a la población y autoridades del distrito de Cabanaconde en Caylloma. Temen que la actividad turística baje a raíz del extravío de la víctima. En esta jurisdicción, 20% de la población se beneficia de manera directa e indirecta por el turismo. Hay mas de 10 hoteles y varios restaurantes que trabajan con agencias de turismo de Arequipa.

El alcalde de este distrito, Christian Cayani Benavides, aseguró que Cabanaconde siempre ha sido una localidad segura. “Esta situación nos preocupa bastante porque nos están mostrando como un lugar peligroso cuando no lo es. Cabanaconde siempre ha sido tranquilo, no hay delincuencia o no se han reportado actos delictivos de mayor naturaleza. Esperemos la aparición de la señorita”, indicó.

Sobre la falta de señalización y letreros de advertencia en los senderos que descienden al Cañón del Colca, Cayani indicó que es responsabilidad de Autocolca , pero que pese a sus pedidos reiterados, no les hacen caso.

Mientras que ayer por la tarde agentes de la Policía de Bélgica, tuvieron una reunión virtual con personal de Homicidios de Arequipa. Se anunció la presencia de tres efectivos belgas que llegarán para ayudar en la búsqueda.