Advierten presunto perjuicio de más de 1 millón de soles en obra del Canal Vía de Sullana

La Contraloría General identificó un perjuicio económico de 1 millón 100 mil 446 soles por pagos efectuados en la obra Rehabilitación de losas de concreto en el Canal Vía Cieneguillo y Cola de Alacrán, en la provincia de Sullana, en la región Piura, pese a que el contratista, el consorcio Primavera, no efectuó uno de los servicios contemplados en el proyecto , por lo que recomendó el inicio de acciones penales o administrativas contra tres exfuncionarios y el actual subgerente de obras de la Municipalidad Provincial de Sullana.

Según el Informe de Control Específico N°24011-2021-CG/GRPI-SCE, la entidad pagó por el insumo de servicio de bomba para concreto premezclado, que está incluido en una de las partidas de la obra, pese a que el consorcio ejecutor no realizó dicho servicio, por lo que la entidad considera que no solo generó un perjuicio económico, sino que también se vulneró los principios de eficacia y eficiencia que rigen las contrataciones del Estado.

La comisión auditora, mediante el Informe de Hito de Control N° 2047-2019-CG/GRPI, advirtió a la comuna que el contratista venía incumpliendo la obligación relacionada a este servicio , conforme a las especificaciones del expediente técnico. Sin embargo, la comuna efectuó los pagos de 11 valorizaciones, entre septiembre de 2019 a diciembre 2020, las cuales fueron aprobadas, tramitadas y autorizadas por la supervisión de la obra, inspectores de obra y funcionarios municipales, a pesar de tener conocimiento que no había sido aplicado en el proyecto.

De esta manera, la entidad fiscalizadora considera que las personas involucradas en los hechos favorecieron al consorcio, al aprobar, tramitar o autorizar estas valorizaciones de la obra, así como otorgar la conformidad a las mismas, no adoptando las acciones correctivas que fueron alertadas en el servicio de control concurrente. Por ello, la Contraloría encontró presunta responsabilidad penal en Hamilton Guinochio, Arturo Ramos, Wilmer Farfán y Jesús Rojas.

Obra de reconstrucción

En el año 2018, la entidad suscribió el contrato con la empresa ganadora del procedimiento para ejecutar la rehabilitación del Canal Vía, considerado una infraestructura importante por donde se evacúan las aguas pluviales en épocas de lluvias de la ciudad de Sullana. Dicha inversión, que está enmarcada en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, supera los 16.9 millones de soles, y su plazo de ejecución de 300 días calendario se inició el 13 de diciembre de ese año.

La institución añadió que, tras las ampliaciones y suspensiones de plazo, la obra debió concluir a fines del 2020, pero la entidad aún no ha recibido los trabajos . Hasta el momento, se ha pagado 14.9 millones de soles al contratista.

Medidas

Al respecto, Wilmer Farfán, subgerente de obras, indicó que el proyecto aún no ha sido liquidado, por lo que consideran que no existe aún perjuicio económico. En esa línea, explicó que se están tomando las acciones legales y administrativas para que la entidad municipal no se vea afectada económicamente. Añadió que, según el peritaje realizado, se podría deducir el monto de la liquidación de cuentas con la empresa.

Por otro lado, se detalló que la comuna decidió resolver el contrato con el consorcio Primavera, y que la Procuraduría municipal iniciará una investigación en torno a los funcionarios reportados como responsables por Contraloría.