Villa El Salvador: choque de patrullero de la PNP contra mototaxi deja 2 heridos

Este miércoles 9 de febrero un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) chocó contra un mototaxi en la avenida Los Álamos, Villa El Salvador. Debido al impacto, la pasajera del vehículo menor salió expulsada, como se observa en el video que pudo captar la cámara de seguridad del lugar.

Tras lo sucedido, fueron los vecinos quienes acudieron a prestar ayuda y se mostraron indignados con la actitud de los agentes, quienes no asumían su responsabilidad y alegaban que ellos tenían la sirena encendida, pues “se dirigían a una emergencia”. Sin embargo, tanto los presentes como las cámaras muestran que la circulina del patrullero no se encontraba prendida.

Carmela Rodríguez, de 64 años, quien sufrió una fractura en el brazo y múltiples golpes en la pierna , asegura que el policía que manejaba estaba distraído. “Yo lo veo al policía; él manejaba, pero sin mirar. Justo cuando estaba pasando lo veo, (pienso) que se va a parar y nada, metió el carro y asu... volé”, contó.

Por su parte, Christopher Fajardo, conductor del mototaxi, quien también resultó herido, señaló que al inicio le hicieron sentir culpable por lo sucedido. “Por tu culpa, para qué te me cruzas si yo estoy en una emergencia”, le dijeron los policías. No obstante, él no había escuchado el sonido de las sirenas ni había visto al vehículo acercarse.

Además, reclama que en la comisaría no le dejaron poner la denuncia. “ No nos quieren aceptar la denuncia. Dicen que tienen un acta y que esa acta ha sido redactada por un tercero, por un patrullero que venía atrás del que nos chocó. Y que con eso está conformada el acta, nada más”, detalla.

Ambas víctimas piden apoyo para que los responsables se hagan cargo de lo ocurrido. Tanto de los gastos por salud como del vehículo, que no era propiedad de Fajardo, sino que era alquilado y ahora quedó destrozado. Hasta el momento, la Policía no se ha pronunciado sobre el caso, que es investigado por la Unidad de accidentes de tránsito.