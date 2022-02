Salud pública en riesgo en Cusco por acumulación de basura en las calles

El cierre del botadero de Jaquira, desde el lunes, puso en alerta roja a la ciudad imperial. La salud pública del Cusco se encuentra en riesgo ante la acumulación de basura en las calles, en medio de la pandemia por la Covid-19. Los carros compactadores dejaron de recoger los desechos hace tres días.

Muchos puntos de la ciudad, en todos los distritos, se convirtieron en focos infecciosos con residuos desparramados, vectores y gases contaminantes. Los canes deshicieron las bolsas de basura. Municipalidades como Wanchaq, Cusco y Saylla optaron por emitir comunicados, invocando a la población a que no saquen su basura hasta que los compactadores vuelvan a operar.

El Subgerente de Saneamiento Smbiental de la comuna de Cusco, Miguel Angel Atausupa, informó que a diario se trasladaban a Jaquira 441 toneladas de basura , entre todos los distritos. Otra cantidad de residuos se llevan a las plantas de tratamiento de los distritos.

Mencionó que el Centro Histórico y el distrito de Santiago, son los que más residuos producen. El primero por el funcionamiento de los restaurantes, hoteles y otros servicios y en el caso del distrito populosos, su poco avance en los proyectos de tratamiento de residuos. “Otro gran problema se registra en las zonas periféricas, donde no hay una cultura ambiental. Los vecinos arrojan sus desechos en cualquier parte”, comentó.

Por estos tres días, la municipalidad de Cusco almacenó la basura en los compactadores. Realizó muchos esfuerzos para mantener limpias las zonas turísticas. Sin embargo, ya no se tiene dónde guardar los residuos, mucho menos, dónde llevarlos. Igual ocurrió con otros distritos, pero la situación es insostenible, afirmó Atausupa. El funcionario espera que hoy se lleguen acuerdos con los comuneros de Jaquira en una reunión que comenzará a las 9.00 de la mañana en la comuna provincial.

Hasta el momento, los intentos de entendimiento han fracasado. Los pobladores insisten en el cierre definitivo del botadero de Jaquira , por eso bloquearon la vía y evitan el paso de los compactadores.

El presidente el presidente de la Asociación de Pequeños Agricultores de Jaquira, William Cusi, sostuvo que ya no pueden convivir con un botadero que los contamina y que hace varios años feneció su vida útil. “No vamos a permitir que ingresen los camiones. Ya no soportamos el mal olor. Hasta nuestros manantes están contaminados”, dijo.

El gerente de Medio Ambiente de la municipalidad de Cusco, Roberto Rojas, acusó la existencia de traficantes de terrenos en Jaquira. Los responsabilizó de estar detrás de la protesta.

Cusco sin relleno sanitario

Desde el 2017, la ciudad de Cusco no puede concretar un relleno sanitario para el tratamiento de sus residuos sólidos. El fracaso de Huascabamba por falta de licencia social, no pudo ser superado hasta el momento. La gestión edil actual culpó a la pandemia de los retrasos. Aunque aseguran que ya están cerca de tener un terreno para la obra, el nombre del lugar no se revela para evitar conflictos sociales.