Piura registra 1,4 millones de personas inmunizadas a un año de las vacunas

A un año de la llegada de las vacunas contra la COVID-19 al departamento de Piura, más de 1,4 millones personas ya cuentan con las dos dosis del medicamento necesario para hacer frente a la mortal enfermedad que azota al mundo.

De acuerdo al portal del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Runis), son 1 410 508 personas mayores de 12 años, que significan el 84% de la población objetivo, las cuales se aplicaron las vacunas provenientes de los diferentes laboratorios como Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca.

La estadística reveló que entre las personas vacunadas, 426.743 personas se aplicaron la dosis de refuerzo, como parte de una mayor protección frente al virus. A su turno, el Seguro Social de Salud informó que en su primera semana de vacunación a menores de 11 años, se logró aplicar dosis a 5.000 niños.

El director regional de Salud, Fernando Agüero, señaló que si bien el nivel de positividad en la región se encuentra bajo, es necesario culminar el proceso de vacunación en todos los rincones de la región. Advirtió que ante la presencia de poblaciones renuentes, personal médico de Diresa ya inició la intervención necesaria.

“En Pacaipampa, Huarmaca tenemos este despliegue de personal para hacer entender a la gente que existe un beneficio que te da la vacuna, no solo de la persona, sino de la comunidad. Si hay personas no vacunadas, exponen a las personas a contagiarse. Al seguir habiendo gente no vacunada está la posibilidad de una nueva mutación”, expresó.