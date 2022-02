Piura: exigen destitución de juez de Sechura por antecedentes de omisión en asistencia familiar

Piura. Los habitantes de Sechura denunciaron que Jorge Atahualpa Ramírez Nieves habría pasado por alto las normas de los miembros del Comité Electoral que tuvo a cargo el proceso para elegir a los jueces de paz en Sechura distrito, ya que el comité aceptó la postulación y elección como juez de paz de segunda nominación pese a que habría sido sentenciado por omisión a la atención obligatoria alimentaría.

Por ello, el ciudadano Miguel Humberto Alvarado Frías presentó una denuncia ante la Corte Superior de Piura y ante el comité electoral que lo proclamó por la presunta participación ilegal de Ramírez Nieves.

Ciudadanos cuestionan al comité electoral. Foto: difusión

En la denuncia, los ciudadanos cuestionaron la participación de los integrantes del comité electoral, quienes habrían pasado por alto esta sentencia condenatoria que le impedía de postular en este proceso.

“Sechura no se merece este tipo de malos padres o ciudadanos que se burlan de las leyes y la familia, no se debe permitir y exijamos que no se le acredite como juez porque sería uno más que torcería la justicia a su antojo y para beneficio político”, expresaron los pobladores.