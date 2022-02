Miraflores: falso taxista dopa a pareja y les roba 40.000 soles

Una pareja sufrió el robo de S/ 40.000 luego de ser dopados por un falso taxista. El hecho ocurrió cuando las víctimas abordaron un auto Kia blanco tras salir de una discoteca en Miraflores, durante la madrugada del domingo 6 de febrero.

Stephanie Green Bayeto, de 25 años, y Juan Carlos Quintana Calle, de 34, se dirigían a su domicilio ubicado en el distrito de San Borja. Ellos aseguran que no recuerdan nada desde momentos después de abordar el supuesto taxi.

“No nos acordamos qué pasó. Solo nos acordamos que hemos estado estacionados varios minutos afuera de mi domicilio, nos sentíamos un poco mareados al momento de bajar. Hemos subido y nos hemos quedado dormidos”, relató Quintana en diálogo con La República.

“Cuando me despierto, me doy con la sorpresa que mi celular no estaba. Después de tanta insistencia, me contesta la persona para decirme que en una hora me acerque a La Rambla. Luego no me contestó. Han pasado las horas y ha tenido tiempo de robar, porque tenía cuentas en mis aplicativos”, continuó.

Los afectados denunciaron la falta de apoyo por parte de los bancos Interbank y Scotiabank, ya que acudieron a varias de sus agencias y a sus líneas telefónicas sin obtener solución alguna.

“He entrado a los aplicativos de los bancos. Entré a la cuenta de Scotiabank y me doy con la sorpresa de que mi correo lo habían cambiado. Llamó a la banca y me dicen que hay dos operaciones: la primera es de S/30.100 y la segunda de S/7.236. La beneficiaria de la cuenta Interbank es María de los Ángeles Mesones Barba, ha sido una operación interbancaria”, afirmó.

La pareja solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con el paradero del responsable. “Recordamos que era una persona como de 50 años, calvo, nada más, la placa no la recordamos. Quisiéramos ver quiénes están detrás, le ha pasado a otras personas”, manifestó Green.