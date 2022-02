CMP: Invocamos al presidente a que reflexione y que la destitución del ministro de Salud sea inmediata

El doctor Raúl Urquizo Aréstegui, decano del Colegio Médico del Perú, recalcó que Hernán Condori no cumple los requisitos que debe tener un ministro de Salud, y pidió que sea removido del cargo.

“Estamos preocupados por los antecedentes del ministro. Hay una demanda por ejercicio ilegal de la medicina, al haberse presentado como ginecoobstetra, cuando solo es médico general. Se necesita estudiar tres años de especialidad. El 14 de diciembre se le abrió un proceso ético en Huancayo”, aseveró a La República.

Agua arracimada no tiene aval de la ciencia

Igualmente, recordó que el sucesor de Hernando Cevallos promocionaba agua arracimada, que no es respaldada por la comunidad científica, por lo que habría incurrido en publicidad engañosa. “Ese producto no es reconocido por la ciencia. Puede estar registrado, pero eso no garantiza nada”.

Concepción Rojas Dávila, decana del Consejo Regional de Huancayo, añadió que el 8 de diciembre asumieron el cargo y tomaron conocimiento de la denuncia contra Condori Machaca. Asimismo, precisó que la investigación debe seguir el trámite regular. “Se le abre el proceso en la jurisdicción donde cometió la falta. Un comité emite un dictamen. El demandado puede apelar y eso se eleva al consejo nacional en última instancia”.

Posibles sanciones

El decano del CMP, en tanto, explicó que las sanciones van desde llamado de atención, suspensión de hasta cinco años o la expulsión, según la gravedad. También, respondió el comunicado de la bancada de Perú Libre, que apoya la designación.

“Acá no tiene nada que ver el color político. Lo único que pedimos es que el ministro tenga las competencias. Si el Gobierno persiste en mantenerlo en el cargo, los médicos levantarán su voz de protesta”, indicó.

Finalmente, descartó que se promueva una paralización, de no ser escuchado este pedido. “El Colegio Médico no hace huelgas, pero la Federación Médica podría hacerlo, sería lamentable. Por ello, invocamos al presidente a que reflexione y que la destitución sea inmediata. Se ha paralizado todo el trabajo”.