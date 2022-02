Más de 20 parejas LGBTI se casarán simbólicamente este fin de semana

El amor se apoderará de este fin de semana. Más de 20 parejas de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexo (LGBTI) dirán ‘sí, acepto’ en el evento “El amor no discrimina, bodas simbólicas”, el cual nació hace 20 años en Miraflores.

En ese marco, el vocero de la Red Peruana TLGB, Eduardo Juárez Villafuerte, instó al Congreso de la República a que apruebe el proyecto de ley que presentó la parlamentaria Susel Paredes, el cual reconoce el matrimonio igualitario .

“El Congreso actual tiene la oportunidad de legislar a favor de las personas LGBTI con la aprobación de esta iniciativa legislativa. Si bien aún estamos en medio de una emergencia sanitaria por el COVID-19, el Estado peruano no puede seguir dándole la espalda a más de 1.7 millones de peruanas y peruanos”, explicó el representante de la organización.

“Por ello, el lema de este año es ‘El amor también es vida’, porque el reconocimiento legal sería sinónimo de acceso a seguros de salud, pensiones de viudez, patrimonio compartido, derecho a visitas en hospitales como cónyuges, etc. No podemos hablar de salud si el Estado no garantiza el bienestar pleno de las personas y sobre todo sin discriminación alguna”, agregó.

Evento será de manera semipresencial e iniciará a las 4.00 p. m. Foto: Red Peruana TLGB

El evento se llevará a cabo de manera semipresencial el sábado 12 de febrero, como antesala al Día del Amor y la Amistad. Algunas de las parejas se casarán simbólicamente desde sus viviendas, por el tema de la COVID-19, mientras que otras asistirán a un local del Centro de Lima.

“En todo este tiempo, hemos contribuido, junto a otras agrupaciones, a generar debates y corrientes de opinión a favor del matrimonio civil entre personas LGBTI, así como a movilizar a miles de personas disidentes sexuales y de género como nosotras”, subrayó Juárez.

Asimismo, el representante explicó que “El amor no discrimina, bodas simbólicas” nació hace 20 años con un besatón en Miraflores. Con el pasar de los años, y con el objetivo de impulsar el matrimonio igualitario en el Perú, se convirtió en una iniciativa que impulsa las bodas simbólicas.

Las personas que deseen más información o seguir la transmisión, solo tienen que hacer clic AQUÍ.