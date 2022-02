Colegio Médico del Perú insistirá hasta que destituyan del Minsa a Hernán Condori

Cuestionamientos. El presidente Pedro Castillo, en los últimos días, cambió a una de sus mejores fichas: el ahora exministro de Salud, Hernando Cevallos, quien en estos seis meses continuó exitosamente con las campañas de vacunación contra la COVID-19.

En su lugar, ahora, está Hernán Condori, un médico que rápidamente se ganó el rechazo de la ciudadanía y los especialistas por estar denunciado por corrupción y por promocionar, sin sustento científico, agua arracimada con el objetivo de “mejorar la salud” de quien lo consuma.

Desde que este nombramiento se efectuó, diversas organizaciones han alzado su voz de protesta, entre ellas, el Colegio Médico del Perú. Precisamente, nos comunicamos con el vicedecano de esta entidad gremial, el doctor Alfredo Celis López, para que nos dé más luces del pedido que tiene un solo fin: la destitución del allegado a Vladimir Cerrón.

¿Qué representa la designación de Hernán Condori en el Minsa en medio de esta tercera ola, y afectaría en algo en el proceso de inmunización que tanto le ha costado en el país y donde todavía hay grandes brechas de inmunización?

Es la cuota política que Perú Libre le ha pedido al presidente, a cambio de los votos que necesita en el Congreso para mantenerse. No hay otra explicación para que una persona sin el perfil profesional ni competencias asuma el más alto cargo en el tema salud. […] El problema es la representatividad, la credibilidad de este ministro. Además, su desconocimiento y falta de experiencia manejando políticas públicas de salud.

Ayer el nuevo ministro de Salud, en conferencia de prensa, aseguró que el agua arracimada tiene autorización de Digemid. ¿Esto es cierto?

Eso no tiene ninguna autorización. Lo que hay es un registro en Digemid, pero eso no dice que puede ser utilizado para tratar diversos cuadros de enfermedades, porque eso no es un medicamento . Eso es un agua que se puede tomar cuando se tiene sed. No hay evidencia científica que indique que se puede tomar para la diabetes, hipertensión, tiroides. ¿Dónde está el trabajo científico? Eso es un invento de él para sacar un beneficio personal.

Si una persona llega a consumir estos productos pseudocientificos, ¿qué males o síntomas podría presentar?

Lo negativo es que cobran 300 soles por agua. Las personas que tienen enfermedades pueden tomar estos productos en vez de sus medicinas y eso sí afectará su salud. […] Si se va a cobrar por este producto haciéndole creer a la ciudadanía que con eso se va a mejorar, es un delito y antiético. Eso es publicidad engañosa y exponer a la persona a riesgos en su salud.

También se conoció que ejercía como obstetra cuando en realidad no tiene una especialización…

Él tiene un centro médico obstetra. Él es médico general, lo que significa que no tiene ninguna especialidad. El problema es que en un video promociona la detención rápida del cáncer a través de un procedimiento. En la grabación, Condori dice que la colposcopia no la hace él, sino un obstetra. Pero este segundo no es médico, sino un licenciado en obstetricia. Lo que significa que este otro profesional de la salud está realizando funciones que no le corresponden. El (ministro de Salud) tiene la culpa porque está poniendo en riesgo la vida de la paciente. No puede poner las vidas en manos de personas que no están capacitadas para hacer eso.

¿Y qué sanciones podría recibir Condori?

Aquí hay dos caminos: uno es la denuncia ética que le abrió el Consejo Regional de Huancayo y, por otro lado, faltaría la acusación ante el Ministerio Público por poner en riesgo la vida de las personas. Esa es una denuncia penal.

¿Cuál es la diferencia entre un ginecobstetra y un obstetra?

El médico ginecobstetra es quien ha estudiado ocho años y ha hecho una especialidad que se llama ginecología obstétrica que dura tres años.

El obstetra no es médico, sino que ha estudiado cinco años y le cambió el nombre de Colegio de Obstetrices a Colegio de Obstetras. Como esto pasó, ellos también se cambiaron de hombre y ahora se llaman obstetras.

Ambos son profesionales de la salud, pero son áreas totalmente diferentes , por ejemplo, el primero puede ver despistajes de sangre, problemas ginecológicos, partos complicados como una cesárea, entre otros; mientras que el segundo solo atiende embarazos, partos y el puerperio.

Las personas también se pueden guiar por los títulos de los especialistas: los iniciales COP significan Colegio Nacional De Obstetras Del Perú, en cambio nosotros tenemos CMP de Colegio Médico del Perú.

Para finalizar, ¿cuáles son las principales demandas que debería atender Hernán Condori mientras esté a cargo de la cartera?

Las cosas que se han postergado por la pandemia de la COVID-19 y la vacunación. Puede ser la inmunización de los niños contra el sarampión, la polio y la varicela. La atención de los pacientes con cáncer, ya que no tienen medicamentos. La brecha de los profesionales de la salud, donde solo hay uno o dos especialistas.

Si en las próximas horas no renuncia el ministro, ¿qué acciones tomarán?

Seguiremos presionando hasta que lo destituyan del cargo.

Al cierre de esta nota, el Equipo Consultivo de Alto Nivel del Ministerio de Salud (Minsa) presentó su carta de renuncia por la designación de Hernán Condori. En la misiva detallan que tomaron esta decisión porque no existen “condiciones para un ejercicio autónomo y consecuente del encargo”. Minutos después, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, siguió esta línea.