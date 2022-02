Castillo a alcalde de JLO: ¿Cómo es posible que no podamos solucionar el problema de la basura?

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, realizó este jueves 10 de febrero una visita inopinada al distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, donde verificó la acumulación de la basura y el colapso de desagües.

Problemática

El jefe de Estado acudió a la avenida Chiclayo, donde la visita inopinada permitió que observe la acumulación de desperdicios y el mal estado de la zona. Previamente, Castillo Terrones recorrió la avenida Saénz Peña, donde constató el afloramiento de aguas servidas.

“Yo no entiendo, señor alcalde, ¿cómo es posible que no podamos solucionar el problema de la basura?. Esta cuestión es un foco de contagio en zonas emergentes. Yo quisiera dirigirme al distrito de José Leonardo Ortiz para decirles que es nuestra función constatar in situ qué hacen nuestras autoridades. Es urgente convocar a las autoridades de Lambayeque para plantear un agenda que aborde los problemas de la región”, expresó.

Líneas seguidas, el mandatario anunció la declaratoria de emergencia del distrito de Leonardo Ortiz para solucionar el recojo de la basura, la inseguridad ciudadana y mal estado de las pistas y veredas, entre otros.

“ Vamos a declarar en emergencia el distrito de José Leonardo Ortiz, para hacer en un solo paquete de proyectos y solucionar el problema de las calles, la inseguridades, y tanto otros que afectan a los pobladores. Cuente, señor alcalde, con nuestro respaldo para trabajar de manera transparente”, comentó.

En esa línea, el mandatario expresó que la problemática de la basura es una tarea de todos los pobladores, y que se incentivará a las ciudades para que mitiguen la contaminación producto de la basura.

“Estamos evaluando a nivel del Consejo de Ministros una tarea para premiar a las ciudades más limpias del país. Quiero dejar en claro que la labor de la basura involucra a todos ”, aseguró.

Responde

En respuesta, el alcalde de José Leonardo Ortiz, Wilder Guevara, saludó la decisión del Poder Ejecutivo de declarar en emergencia su jurisdicción.

Además, resaltó que ya era tiempo de que un presidente de la República mirara hacia su distrito y ofrezca soluciones concretas.

Cabe precisar que, el último 21 de diciembre, el Gobierno declaró en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de José Leonardo Ortiz por un plazo de 60 días. Sin embargo, funcionarios han denunciado que la operación de recolección y transporte de residuos sólidos es deficiente por la falta de maquinaria.