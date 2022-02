Ate: estafan a joven cantante de folclore con modalidad de ‘la cascada’ cuando iba a trabajar

Con información de Flavia Ramos/URPI-LR

Una joven cantante de folclore de 16 años fue víctima de la delincuencia cuando se dirigía camino a su trabajo. Mediante la modalidad ‘la cascada’, la adolescente fue despojada de su maleta, en la cual cargaba su vestuario y demás pertenencias valorizadas en 3.800 soles. El acontecimiento sucedió cerca del paradero Tagore, en la avenida Nicolás Ayllón, en Ate Vitarte.

La técnica de robo mencionada consiste en que una persona deja caer un fajo de billetes de forma accidental frente a la víctima y sigue su camino. En ese momento, su cómplice finge ser un peatón, recoge el sobre con el dinero y le ofrece la mitad del dinero a la afectada.

Luego, el primer delincuente obliga a la agraviada a intercambiar sus pertenencias con su secuaz. Esto le sucedió a la joven artista. ”Yo me sentía inconsciente en ese momento. No me percaté de nada”, cuenta a La República la agraviada.

Una vez hecho el cambio, el cómplice le dijo a la cantante que se subiera a un transporte público y la iba a esperar en el siguiente paradero para devolverle su mochila. La joven hizo lo que se le pidió, pero el implicado nunca llegó. Revisó las cosas que le había entregado la estafadora y se dio cuenta que era una piedra envuelta en un pedazo de tela.

Joven pide ayuda para seguir trabajando

La cantante le pidió ayuda a un señor para que la acompañara a encontrarse con su madre, ya que tenía miedo de que los criminales regresaran. La joven se encontraba devastada por haber caído en la trampa.

“Aún me duele aceptar todo esto. Pasé varios días sin comer para juntar el dinero y comprarme mi vestuario”, lamenta la agraviada. “Tenía contratos presenciales que tuve que cancelar”, comentó.

La joven de tan solo 16 años pide ayuda para poder comprar otro vestuario y seguir con sus presentaciones. Cualquier tipo de donación se puede efectuar a través de la transacción Yape: 902 535 195 y toda comunicación lo pueden hacer al número 972 755 198. Toda la ayuda será bien recibida.