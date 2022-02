Asociación de motociclistas rechaza proyecto para prohibir que 2 personas vayan en moto lineal

Fabián Arévalo, representante de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, mostró su disconformidad y la de sus compañeros en relación al proyecto de ley contra las motos lineales que el primer ministro Aníbal Torres anunció que presentará para combatir la delincuencia.

Para Arévalo, se trataría de una medida populista debido a que no se atacaría directamente a la criminalidad. “Lo que están haciendo es una medida populista. No hay un pensamiento crítico, estudio, ni técnica para poder controlar la delincuencia, simplemente dice: no puede ir más de una persona en moto”, señaló en comunicación con Exitosa.

Añadió que lo único que se lograría sería estigmatizar a un grupo diverso, del cual no todos son delincuentes. “No podemos meter a todos en un mismo saco. (…) ¿Qué culpa tiene el motociclista? Hay gente que transporta a su familia. Además, la moto sirve para recreación, deporte y muchas cosas y no solo para la delincuencia”, detalló.

Asimismo, pese a que se asocia a los motociclistas con los robos, el representante de la Asociación de motociclistas sostiene que ellos son un grupo que también se ha visto afectado con la criminalidad.

“El delincuente roba la moto para después cometer la fechoría. Las motos han sido el vehículo más robado el año pasado. Entonces, nosotros somos los afectados y encima nos quieren prohibir”, cuestionó.

Por otra parte, se preguntó cómo se podría implementar esta ley, de aprobarse, en todo el país, ya que la realidad nacional es variada. Puso el ejemplo de la selva, donde las personas se transportan principalmente en moto lineal, y no quiere decir que sean delincuentes.

Esperan que las autoridades tomen en cuenta su posición y puedan entablar el diálogo.