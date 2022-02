Arequipa: madre busca a su hija quien está desaparecida hace 8 meses

Karla Calcina Cáceres de 17 años desapareció hace 8 meses y sus familiares no saben nada de ella hasta la fecha. Ellos realizaron un plantón frente a la sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para pedir a las autoridades y a la ciudadanía que ayuden en la búsqueda de su ser querido.

Su madre Inés Calcina informó a La República que la adolescente, quien salió de su vivienda en el distrito de Mariano Melgar el pasado 10 de junio del 2021 , no les dijo nada y no se llevó ninguna pertenencia. Según la progenitora, denunció la desaparición ante la Policía Nacional el 13 de junio, pero los efectivos no han hecho ninguna diligencia para ayudar en la búsqueda de la jovencita.

La menor cumplió 17 años el pasado 1 de febrero y la familia se encuentra desconsolada porque no tienen ningún indicio de donde pueda estar. “A la Divincri fui a hacer mi denuncia y hasta el día de hoy nada, no me dan ninguna respuesta. He ido a obligar a que mi caso lo pasen a la Fiscalía”, señaló Inés La República.

De acuerdo a la madre, ella fue hasta La Joya, El Pedregal, a Moquegua para buscar a su hija, pero no ha obtenido resultados.