Arequipa: I.E. Independencia proyecta iniciar el año escolar el 10 de marzo

La institución educativa Independencia Americana de la ciudad de Arequipa iniciará el año escolar el 10 de marzo, así lo informó su director, Walter Ramos. El educador señaló que todos los ambientes están listos para el dictado en aula física.

Ramos refirió que las 45 aulas de la emblemática institución educativa están habilitadas, incluso unos salones que presentaban goteras el año pasado. El colegio albergará en promedio a 1.285 estudiantes.

El director informó que la metodología será hacer tres días de clases presenciales y el resto en aula virtual , intercalando los turnos entre diferentes secciones. El objetivo es evitar una alta concentración dentro de la institución educativa. El horario de dictado será de 8 a. m. a 1 p. m.

Sobre la vacunación contra la COVID-19 en escolares, sostuvo que no es obligatoria. Sin embargo, los padres que no hayan vacunado a su hijo deberán presentar una declaración jurada para que asistan a clases presenciales . De no hacerlo, deberán seguir en la virtualidad.

Añadió que los menores con alguna comorbilidad también podrían presentar una solicitud para realizar clases de forma remota. Lo mismo podrán hacer los trabajadores con alguna condición de riesgo previa.