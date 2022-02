Arequipa: hotel donde se hospedó turista belga será clausurado

La Estancia, el hotel donde se encontraba hospedada Natacha de Crombrugghe (28), será clausurado por la Municipalidad Distrital de Cabanaconde, provincia de Caylloma.

En entrevista a La República, el alcalde distrital Christian Cayani Benavides, manifestó que el hospedaje no tenía licencia de funcionamiento . “Es un negocio nuevo que había comenzaado a funcionar en medio de la pandemia, antes no existía. Si no fuera por el caso de esta turista, no nos habíamos enterado que este hotel funcionaba. En ningún momento los propietarios han regularizado sus trámites en el municipio”, indicó Cayani.

La autoridad edil detalló que el hotel será clausurado hasta que los propietarios regularicen su licencia de funcionamiento . En este distrito existen otros hospedajes informales, aunque el alcalde no estimó un número.

Antes de la pandemia, en Cabanaconde funcionaban alrededor de 20 hospedajes formales, pero por la pandemia, la mitad aproximadamente tuvo que cerrar y actualmente solo unos 10 funcionan legalmente.

Clausura fue anunciada por el alcalde de Cabanaconde, Christian Cayani. Foto: La República

Preocupados por imagen del distrito

Cayani agregó que la actual desaparición de la turista belga, preocupa a los pobladores de este distrito, ya que estaría dando una imagen negativa.

“Nos esta mostrando como un lugar peligroso, cuando no lo es. Cabanaconde es un distrito muy tranquilo, no se hablan de robos ni otros delitos. Esperamos su pronta aparición, ya que el turismo se podría ver afectado”, finalizó.