Tacna: 80% de fallecidos por COVID-19 no estaba vacunado

Desde enero hasta el seis de febrero, se han registrado 56 muertes a causa de la COVID-19. Según la estadística de la Dirección Regional de Salud (Diresa), el 80% de los fallecidos no tenía ninguna vacuna contra el virus o solo tenían una dosis .

El jefe del Comando Covid, Oscar Galdos Rodríguez, aseveró que la inmunización en el 2021 evitó el colapso del sistema de salud ante la tercera ola de la pandemia este año.

Explicó que este año hubo 15.540 casos nuevos de COVID-19, cifra que representa un 52.8% de positividad. Es decir, de cada cien personas que pasan por una prueba de descarte, más de la mitad da positivo.

La mayoría de los contagiados son asintomáticos o presentan cuadros leves de COVID-19. En el 2021, el nivel de positividad fue de 25%. Ayer la Diresa reportó 23 pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos de los dos hospitales de la ciudad.

Once de esos pacientes no tienen vacunas y uno de ellos cuenta con una sola dosis. Además se informó de 95 pacientes hospitalizados por infecciones moderadas o graves , y de ellos 50 no fueron vacunados y 7 tienen una dosis.

De acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información del Ministerio de Salud, en Tacna 74 mil 769 personas cuentan con la dosis de refuerzo. La población objetivo para la tercera inyección es de 365 mil 771.

Las terceras dosis están disponibles en 20 centros y puestos de salud del Minsa, en 12 de ellos se vacuna de 8:30 horas 18 horas y en el resto solo hasta las 13 horas. En EsSalud, la vacunación de mayores de 18 años se realiza en el Centro de Adulto Mayor (calle Alto Lima), y los establecimientos Oscar Fernández Dávila (Plaza Vigil, Cercado) y Luis Palza Lévano (distrito Albarracín).

El horaro de atención de estos tres últimos es de 8 a 13 horas.