SMP: adolescente aprovechaba congestión vehicular para robar celulares a pasajeros

La delincuencia sigue incrementándose en algunas zonas de Lima Metropolitana. En San Martín de Porres, un adolescente aprovechaba la congestión vehicular para asaltar a los pasajeros.

De acuerdo América Noticias, el menor arrebataba celulares a los ocupantes de los vehículos en la avenida Zarumilla.

Tras ser intervenido por el hurto, el adolescente aludió que el celular que contaba en su haber era porque lo recogió cuando se le cayó a un niño que pasó cerca de él. “Yo he visto que un niño vino corriendo y se le cayó el celular. Yo no he sido”, trató de excusarse.

Los policías de la jurisdicción señalaron que lograron su identificación gracias a las cámaras de seguridad y los testigos de la zona. El menor ya contaba con antecedes de robo en 2020.

“El personal Terna está operando en todos los lugares de Lima. Por ello, hemos podido capturar infraganti al adolescente”, expresó un miembro policial.

El adolescente, que se hacía llamar Pulgoso, fue trasladado a la comisaría del distrito; además, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Familia, a fin de que se determine a dónde irá a parar el joven infractor.

En tanto, los vecinos instaron a las autoridades a contar con mayor vigilancia y seguridad policial, debido a que los robos y hurtos a mano armada se han incrementado en el sector.