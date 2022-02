Santa Anita: delincuente dispara contra vivienda y familia se salva de milagro

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

La familia Cupe se disponía a dormir cuando una lluvia de disparos los levantó. No pasó mucho tiempo para que se percaten de que los proyectiles iban contra su vivienda, que está ubicada en la zona de Enrique Chocano, en Santa Anita. El terrible hecho ocurrió la madrugada de este miércoles, exactamente a las 2.00 a. m.

Richard Cupe, uno de los agraviados, reveló que desde hace un tiempo está recibiendo amenazas de muerte por su extrabajo en un municipio limeño, por lo que cree que los ataques se deberían a estas advertencias.

“Escuchamos impactos de bala. Cuando salí a ver lo que había sucedido me percato de que los disparos fueron hacia la ventana de mi vivienda, una hacia mi oficina y dos hacia al cuarto de mis padres”, relató la víctima a La República.

Previo al atentado, un hombre había llegado hasta el predio de Cupe. El agraviado señala que este sujeto tuvo conductas extrañas y no brindó información exacta. Más tarde fue reconocido por un vecino como la persona que disparó al inmueble.

“Por la tarde llegó a mi casa un hombre alto, de tez trigueña y contextura delgada, que se hizo pasar como mi amigo. Preguntaba por mí, pero cuando me vio no me reconoció”, añadió todavía consternado por los hechos.

Finalmente, el trabajador pidió garantías para su vida y aclaró que él no está “haciendo nada” contra la exmunicipalidad donde trabajaba.

“Pido garantías para mi vida. Yo no tengo nada que ver con las denuncias que están siendo publicadas. Yo me deslindo de toda acusación. Estos sujetos se están equivocando”, sentenció el padre de familia.