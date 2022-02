Ley del cáncer: van siete meses y aún no tiene reglamento

Han pasado casi siete meses desde que se aprobó la Ley del Cáncer y el reglamento que permitirá su aplicación aún no está listo. En noviembre, el Ministerio de Salud publicó el proyecto de este reglamento para recibir comentarios y aportes.

Para la fundadora de la organización L con Leucemia, Indyra Oropeza, el documento técnico no favorecería a los más de 150.000 pacientes oncológicos que hay a nivel nacional. “Como pacientes no necesitamos excusas sino soluciones y que las cosas empiecen a darse”.

Según explicó, el reglamento haría que acceder a tratamientos que no estén dentro de la lista del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales sea un proceso más burocrático. “Para cumplir el proceso que ellos proponen pasaría más de un año. Ya pasaría la sobrevida del paciente, lo que es ilógico”, comentó.

Menciona que otra deficiencia es la actualización del Estado Complementario del Cáncer, la cual no se cumple desde 2017. “El medicamento más nuevo que tenemos es de hace 20 años”. Agregó que si no hay plazos no se le puede exigir una modificación a la entidad.

A este problema se suma el tema presupuestal y la adquisición de medicamentos. En ese sentido, dijo que se viene solicitando que haya un poco más de fiscalización en el tema de presupuesto del cáncer.

En tanto, el Ministerio de Salud indicó que vienen trabajando en dicho reglamento y recogiendo los puntos de vista de varias organizaciones. “La parte técnica ya ha culminado. Tiene que pasar por varias instancias. Un reglamento tiene que hacerse en varios procedimientos”, indicó el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell. Añadió que este proceso demora al menos seis meses.

Por su parte, la vocera de la Liga contra el Cáncer, Catya López, indicó que es importante que el reglamento se publique para que se haga efectiva la ley y se favorezca a miles de pacientes oncológicos. “Esperamos que durante este mes se publique”.

Según la reciente encuesta ‘El cáncer no espera’, aplicada a 400 personas y que fue impulsada por 10 asociaciones de pacientes oncológicos, el 41.8% de los encuestados dijo haber demorado más de 6 meses en confirmar su diagnóstico y el 80% señaló sentir que el Estado no se preocupa por ellos.

Datos

Encuesta. El 60% de pacientes con cáncer señaló que retrasó su atención y tratamiento a causa de pandemia de Covid-19.

Detección. El 70% de los casos de cáncer en el país son detectados en estado avanzado.