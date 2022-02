La Libertad: autoridades solicitan a Mininter que se declare en emergencia la seguridad ciudadana

Durante la sesión descentralizada de la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, realizada en Trujillo, las autoridades de La Libertad solicitaron la declaratoria de emergencia de esta región en materia ante los alarmantes índices de inseguridad ciudadana.

“Planteo que no solo se lleven a cabo sesiones descentralizadas de escritorio, sino sumarle a ello el trabajo de campo, en este caso visita a comisarías para recoger la problemática en cuanto a la dotación de recursos, equipamiento. Particularmente estoy de acuerdo en que se declare en emergencia a Trujillo y toda La Libertad para enfrentar este terrorismo urbano. Si no marcamos un punto de quiebre, no se hará nada”, manifestó a la prensa el presidente de la Comisión, el congresista Alfredo Azurin.

Durante su exposición cada uno de los alcaldes de esta región, formularon los problemas que vienen atravesando sus comunas para luchar contra la inseguridad y esperan que el Ejecutivo tome medidas,

“ Queremos que se aterrice con propuestas claras para dar solución a esta problemática; la región se desangra día a día, sin efectivos policiales en las calles, poco personal en las comisarías, delincuentes que no son procesados y vuelven a las calles a delinquir. Se tiene que dar la declaratoria de emergencias, la población necesita acciones concretas ”, detalló Martín Namay alcalde de La Esperanza.

Respuesta del Mininter

En dicha reunión, el ministro del Interior, Alfonso Chavarry, quien se conectó mediante Zoom se comprometió visitar Trujillo de manera inopinada, efectuar operativos; añadió que el expediente de la declaratoria de emergencia de esta región, tiene observaciones que se deben subsanar para su trámite respectivo.

“Es un compromiso de mi persona ver el tema de la seguridad ciudadana. El expediente de declaratoria de emergencia, lo hemos tramitado a Asesoría Jurídica del ministerio, pero se ha encontrado unas deficiencias y se ha remitido a la Policía Nacional para que subsane estas observaciones y se proceda a trámite de manera legal y correcta”, expresó Chavarry.

Alfonso Chávarry asumió el Mininter en reemplazo de Avelino Guillén. Foto: Mininter