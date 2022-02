La Libertad: aumentan los fallecidos por la COVID-19 en las últimas 24 horas

Las cifras de fallecidos y contagios en esta tercera ola de la COVID-19 en la región La Libertad volvió a incrementarse pese a que en los últimos días hubo un leve descenso. Muchas de estas personas tenían comorbilidades, no se habían vacunado y eran mayores de 60 años.

En las últimas 24 horas, la Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud ha reportado 11 fallecidos. Solo en lo que va de febrero se contabilizaron 68 personas que han perecieron y se sumó en todo el 2022 un total de 241 decesos en esta tercera ola. En tanto, la cifra en toda la pandemia por COVID-19 llegó a las 10.564 muertes.

La gerente de Salud, Kerstyn Morote García, ha señalado que las personas que han dejado de existir siguen siendo las que no han recibido su vacunación o no han completado su esquema.

“Nosotros lamentamos que las personas que fallecen siguen siendo personas no vacunadas o que tienen parcialmente la vacuna. La mortalidad sigue siendo en mayores de 60 años. Las comorbilidades y la edad son los criterios que agravan el cuadro de COVID-19, más si estas personas no estarían inoculadas. Hay muchas personas que están asistiendo a eventos masivos donde no se dan los protocolos de bioseguridad, tenemos que ser responsables con el autocuidado y evitar los contagios”, expresó a la prensa Morote García.

La tasa de mortalidad en esta región está en 6,9%. Las autoridades esperan que en las próximas semanas el pico de fallecidos descienda.

Graves. Las personas que no estan vacunadas o les falta completar su esquema son las que llegan a las camas UCI COVID-19. Foto: difusión

Mientras que, en lo que respecta a los nuevos contagios, la Geresa informó que en el último día se llegó a 624 y en toda esta tercera ola se registraron 18.967 personas que han adquirido este virus. La sumatoria total fue de 152.195 personas que se contagiaron desde el inicio de la pandemia hasta la fecha.

Familiares

El incremento de contagios ha hecho que muchos familiares pernocten en las afueras de los hospitales referenciales para la atención de COVID-19, como el Regional de Trujillo, Alta Complejidad y Hospital Belén.