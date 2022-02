Incertidumbre con respecto a derogatoria de decretos de urgencia paraliza obras en Piura

Al inicio de la semana, un incidente entre la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, y la alcaldesa del distrito de Ocaña, Marilú González, trajo al debate público la situación de numerosas municipalidades que, tras la decisión de la Comisión de Constitución de derogar los Decretos de Urgencia (DU) 086-2021 y 100-2021, han visto paralizadas las obras que se venían ejecutando en distintos puntos del país.

Cabe señalar que en Piura, las comunas de Veintiséis de Octubre, Paita, Jilili, Chalaco, Bernal, Canchaque, Cura Mori y Santa Catalina de Mossa preveían recibir presupuesto a través de estos DU para 11 proyectos , entre los que se encuentran el mejoramiento de sistemas de riego e instituciones educativas. Parte de este dinero ya fue asignado y ejecutado y se encontraban a la espera de una segunda transferencia de partidas.

Al respecto, el alcalde del distrito de Bernal, Boris Montaño, que a inicios del mes de febrero hizo llegar al parlamento un pronunciamiento, junto a otros burgomaestres locales, en contra de la medida, señala que ya se percibe el impacto de la medida a nivel distrital. “La empresa ya quiere solicitar su adelanto directo de acuerdo al contrato, pero no tenemos liquidez”, señaló la autoridad.

El alcalde puntualizó que puede enfrentarse a un proceso legal ya que las empresas tienen la potestad de solicitar adelantos directos o adelantos de materiales. “Si ya pasamos un mes no se le va a pagar y febrero también, si se convierten en tres, me puedo ganar una demanda penal. El Congreso no parece ver ese tema”, resaltó.

“Escuché que la congresista dijo que es un tema de control político, pero ahorita no estamos para eso. Entiendo la postura de cada poder del Estado, pero este enfrentamiento no ayuda. ¿Quién entiende a las autoridades que hacemos gestión o a la población que necesita trabajar?”, manifestó Montaño.

“ Estamos en un entrampamiento y la más perjudicada es la población , es necesario ser flexible”, apuntó. La autoridad apuntó que la derogatoria ya fue aprobada en la Comisión de Constitución pero que aún no pasa a debatirse en el pleno.

“Es una incertidumbre para todas las autoridades que estamos inmersos en estos decretos”, añadió. Por último, aseveró que si se va a derogar los DU es necesario que se realice lo más rápido posible el mecanismo para gestionar una nueva fuente de presupuesto.