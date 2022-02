Hernán Condori afirma que la “COVID-19 no lo es todo” pese a tercera ola en el país

Hernán Condori, nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa), ofreció este miércoles su primera conferencia de prensa, donde se refirió a la pandemia de la COVID-19 y al proceso de vacunación.

Frente al premier y al resto de ministros, el médico cirujano, quien ha sido denunciado por corrupción, aseguró que el coronavirus no lo es todo en estos momentos. Estas declaraciones se dan cuando el país todavía atraviesa una tercera ola, y, hasta hace unas semanas, los casos estaban al alza.

“ El COVID no lo es todo . Yo soy médico que he trabajado en puestos de salud, hospitales, postas. Tengo 23 años como médico y me gusta el trabajo preventivo promocional y le vamos a dar ese enfoque al primer nivel”, sostuvo el funcionario.

Por otro lado, el representante del Ejecutivo se refirió a Hernando Cevallos, quien hasta hace poco ocupó la cartera más importante de los últimos años. “Tenemos una valla muy alta que nos ha dejado el doctor. El tema de la COVID-19 lo vamos a seguir trabajando arduamente, no vamos a bajar la guardia”, indicó.

Sobre el polémico video en el que recomienda agua arracimada, el ministro se excusó diciendo que este producto cuenta con todos los permisos para su comercialización en el país.

“Tiene permiso de Digemid, Digesa y la FDA. Se puede comercializar en diferentes boticas y farmacias. Tiene su patente”, explicó este miércoles.