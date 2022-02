Chiclayo: comerciantes piden que se instale vacunatorio infantil en mercado Modelo

A casi dos semanas del inicio de la vacunación a niños de 5 a 11 años en Lambayeque, un grupo de comerciantes solicitó a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) la instalación de un punto de inmunización infantil en el interior del mercado Modelo de Chiclayo.

En conversación con La República, el secretario de Defensa, Juan Gamarra Ñique, sostuvo que dicho centro de abasto alberga a 4.000 comerciantes formales y calculó que cada uno de ellos tiene entre dos a tres hijos en la edad de recibir las dosis pediátricas del laboratorio Pfizer.

No obstante, un gran número de padres de familia ha mencionado que aún no ha llevado a sus menores a inmunizarse porque las colas en los vacunatorios son largas y no pueden cerrar por mucho tiempo sus negocios.

Gamarra Ñique precisó que, de ser posible, van a formalizar este pedido a través de un documento dirigido a la Geresa. Añadió que el Sindicato de Comerciantes está dispuesto a apoyar con mobiliario (mesas y sillas), tal y como lo está haciendo con las jornadas de vacunación dirigidas a la población mayor de 12 años.

En Lambayeque se vacuna a menores con el objetivo de propiciar un retorno seguro a la escuelas. Foto: La República.

Por otro lado, el dirigente manifestó que se está sensibilizando a través de la radio comunitaria del mercado Modelo para que todos los vendedores puedan completar su cuadro de inmunización contra el nuevo coronavirus.