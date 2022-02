Callao: familia y vecinos exigen justicia para menor que fue violada por su padrastro en 2020

Informe de Omar Coca/ URPI-LR

Claman justicia. En horas de la noche, familiares y vecinos se reunieron para exigir justica contra una menor de edad que fue abusada por cuatro años por su padrastro, Joel William Sihuen Huertas (35), en el jirón Junín 217 Ramón Castilla, en el Callao.

“Mi familia y mis vecinos queremos justica. La audiencia que sería hoy (lunes 7 de febrero) no se dio porque en su lugar nos trajeron a otra persona. Ahí recién nos informan que el proceso se va a reprogramar y eso no es posible. Se ha presentado todas las pruebas y el testimonio de mi sobrina”, expresó Vanessa Ramírez en conversaciones con La República.

En el 2020, Vanessa Ramírez Flores, tía de la menor, se encontraba de visita en la casa de su hermana. De pronto, ingresó a una de las habitaciones y encontró a William Sihuen realizando tocamientos indebidos a su hijastra de 16 años.

“Yo pude encontrarlo cuando la estaba tocando. Es ahí cuando mi niña me dice que ese señor abusaba de ella desde que tenía 10 años. Lastimosamente, este tipo aún no tiene una condena firme porque no sabemos si sigue detenido o libre”, acotó.

Temen que el abusador quede libre

Según la información judicial, la prisión preventiva dictada vence este 13 de febrero del 2022. La familia teme que Joel William Sihuen Huertas (35) quede en libertad tras las diversas complicaciones que tuvieron al momento de poner la denuncia.

“A mi hija le dijeron que no se acerque a la comisaría porque la iban a meter presa. No entiendo cómo es eso posible. Ahora, no sabemos si ese señor está preso, porque lo único que hará cuando se termine el plazo de su prisión preventiva es huir del país”, añadió Angélica Flores, abuela de la menor.

Piden ayuda a las autoridades

La menor afectada tiene secuelas debido al trauma ocasionado por su padrastro, según indica la familia. Piden ayuda a las autoridades para que la menor pueda tener un tratamiento físico y psicológico.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).