Arequipa: donación de órganos de joven arequipeño salvó la vida de 2 personas

Dos jóvenes padres que padecían de insuficiencia renal crónica terminal recibieron un noble gesto de vida en Arequipa. Los pacientes fueron los primeros beneficiados con un trasplante de riñón este año por parte de EsSalud. La operación se logró tras la aprobación de los familiares de un joven arequipeño, que resultó con muerte cerebral, al cual se le extrajo los riñones.

De acuerdo a EsSalud Arequipa, la posibilidad sobre la donación de dichos órganos surgió el 28 de enero . El donante sufrió un accidente de tránsito en la provincia de Caylloma, ocasionándole una muerte cerebral.

Ante esto, sus hermanos decidieron dar vida y salud a otras personas en edad similar de su pariente y se hizo efectiva la entrega de los riñones.

De esta forma, se apoyó a dos jóvenes padres. Uno de ellos es René, de 36 años, quien es natural de Arequipa y contador de profesión. El paciente comentó a EsSalud que desde hace dos años recibía tratamiento en hemodiálisis. Sus primeros síntomas que alertaron que algo estaba mal en su salud, era el constante dolor de cabeza y sus piernas hinchadas. Luego de varios exámenes, la especialista le confirmó que padecía de insuficiencia renal crónica.

“Esta enfermedad me ha limitado; sin embargo, he tratado de salir adelante por mi hijito, he recibido las hemodiálisis por la noche y debía levantarme temprano para ir a trabajar”, manifestó René.

De igual forma, Dante, de 30 años y periodista de profesión, agradeció a los familiares del donante por esta oportunidad de vida. Desde el 2019, Dante recibía hemodiálisis y este proceso lo agotaba mucho, además lo limitaba en sus actividades diarias con su menor hijo.

Actualmente, René y Dante se encuentran en recuperación y su proceso es satisfactorio.

Pacientes agradecieron la solidaridad de familiares de joven arequipeño. Foto: EsSalud

Donación de órganos en Arequipa

Al respecto, la procuradora de Órganos de EsSalud en Arequipa, Fabiola Gómez Álvarez, compartió a través de una nota de prensa que 46 personas se encuentran en lista de espera de recibir la donación de un riñón . Ellos cuentan con todos los exámenes que se requieren para estar aptos de ser receptores y que en este grupo se tiene a dos menores de edad, uno de 17 y otro de 14, ambos reciben terapia de reemplazo renal.

Hasta el momento, EsSalud Arequipa brinda tratamiento a cerca de 850 pacientes con insuficiencia renal crónica y continúa operando durante el estado de emergencia.