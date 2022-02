Turista desaparecida en el Colca: revisarán 50 fotos y 15 videos que dron registró en catarata

El drone mavic mini 2 que la Policía Nacional llevó a Cabanaconde (Caylloma) para reforzar la búsqueda de la ciudadana belga Natacha de Crombrugghe (28), registró 50 fotografías y 15 videos de los alrededores de la catarata Huaruro.

Los agentes de Alta Montaña realizaron este martes una caminata de más de 10 kilómetros en dirección a esta catarata, lugar muy transitado por turistas. Había una posibilidad de que la joven haya ido a este lugar, luego de pasar por el poblado de Llahuar.

En las labores de búsqueda que la Policía llevó a cabo en este tramo con el apoyo de Wally (el can adiestrado para la búsqueda de personas) no hubo resultados favorables. No se encontró ninguna prenda de vestir ni otro rastro que ayude a conocer las rutas por donde habría caminado Natacha.

Sin embargo, el dron pudo captar imágenes de la parte baja de la catarata y el río Colca que ayudarán con la búsqueda. El alférez PNP Berti Manuel Delgado Tejada, encargado del manejo del artefacto, indicó en exclusiva a La República que las grabaciones serán revisadas y analizadas este martes por la noche, durante la reunión que tendrán con los padres de la turista.

“Hemos hecho un barrido con el dron de tres kilómetros por la parte baja de la catarata y las imágenes las vamos a revisar en la noche”, refirió.

El agente agregó que desde mañana miércoles 9 de febrero usarán el drone matrice 600, que llegó esta tarde a Cabanaconde. Este equipo es más sofisticado, pesa casi tres kilos y tiene una alcance de cuatro kilómetros.

Con esta tecnología esperan realizar nuevamente pruebas en el mirador San Miguel, lugar donde el último lunes el dron mabic mini no pudo funcionar por factores climatológicos.