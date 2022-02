La Libertad: obra de agua fue adjudicada a postor que no registró oferta

La Contraloría General de la República detectó que en Puerto Malabrigo, distrito de Razurí, provincia de Ascope, una obra de agua potable fue adjudicada por más de 685.000 soles a un postor cuya oferta no cuenta con el sello de recepción de logística y tampoco figura en el cuaderno de registro de documentos de la empresa de agua Sedalib.

Irregularidades se dieron en obra de Puerto Malabrigo. Foto: La República

La comisión de control señaló que la oferta del postor que ganó la buena pro no debió tomarse en cuenta para la revisión de los documentos en la etapa de admisión puesto que, al no contar con el sello y firma de recepción de la oficina de logística o documento de cargo de recepción, no existe evidencia de que fue presentada en la fecha y hora establecida en el cronograma del procedimiento de selección de adjudicación simplificada n.º 0032-2018-SEDALIB S.A.

Según el informe de control específico n.º 010-2021-2-0264, que comprende el período del 19 de diciembre de 2018 al 8 de enero de 2021, el órgano encargado de las contrataciones de Sedalib S.A. no efectuó correctamente la fiscalización posterior a la propuesta de la corporación ganadora de la buena pro, que acreditó como experiencia de postor la subcontratación para la ejecución de una obra en el distrito de Cachicadan, provincia de Santiago de Chuco, sin estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

Asimismo, se otorgó conformidad al trámite, pago de valorizaciones y se aprobó la liquidación técnica financiera del contrato de la obra, sin advertir que el personal clave, como el residente e ingeniero especialista en seguridad e higiene ocupacional, no participó de forma permanente y directa durante la ejecución, lo que generó que no se apliquen penalidades y que se reconozcan gastos generales que no correspondían por el monto total de 69.315,75 soles.

Nos comunicamos con la oficina de Relaciones Pública de Sedalib y nos informaron que la empresa se somete a procesos e instancias.