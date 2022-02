Franciscanos presentarán acción de amparo ante destrucción de muro perimétrico

Este martes 8 de febrero, en conferencia de prensa, sacerdotes de la orden franciscana anunciaron las acciones que tomarán luego de que la Municipalidad de Lima, provista de maquinaria pesada, derribara la madrugada de este sábado la reja de 145 metros que rodeaba la iglesia San Francisco.

Fabricio Valencia, asesor legal y representante de los hermanos franciscanos, señaló que al inicio interpusieron una acción penal. Sin embargo, luego el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que detallaba que sí había autorizado las obras.

“El ente competente ante el patrimonio cultural es el Ministerio de Cultura. Ante ello, si el Ministerio de Cultura autoriza la ejecución de la obra, pues no es al Ministerio de Cultura ante los que tenemos que recurrir. Es por eso que ahora estamos ante una acción de amparo ante la sede judicial para que ellos determinen las acciones”, explicó Valencia a La República. Además, detalló que esta acción de amparo aún no se ha presentado, pero esperan hacerlo pronto.

Por otro lado, ante declaraciones de la Municipalidad de Lima en la que manifiestan que los sacerdotes no son dueños de la plazuela, aclararon que el tema de la propiedad no está en discusión, sino lo que para ellos ha sido una vulneración de sus derechos.