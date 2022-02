Cusco: descuartizador confesó su crimen en audiencia

Marco Aranzábal Tello (60), conocido como el “peluquero asesino”, fue conducido ayer al penal de Quencoro, luego que la jueza, Zulay Sánchez dictara nueve meses de prisión preventiva, por el asesinato y descuartizamiento de su primo Emiliano Aranzábal Vargas (71).

“Perdónenme, todo pasó cuando estábamos borrachos tuvimos una discusión , me he portado como un animal (…) sin querer he cometido ese delito, todos somos humanos y me equivoqué. Pido disculpas a la familia de mi primo”, dijo el presunto asesino.

Su testimonio sorprendió en la audiencia, pues durante las diligencias preliminares se mantuvo siempre en silencio. ”Sí he callado es porque tuve miedo” agregó durante su declaración.

Por deuda de 600 soles

De acuerdo a la investigación de la fiscal, Gladys Quispe, el acusado, conocido como “Ruso”, acuchilló a su víctima varias veces, en el interior de su peluquería, ubicado en la calle Hospital del centro del Cusco, la noche del 31 de enero.

El móvil sería una deuda de 600 soles que el acusado se negó en pagar a su primo. En medio de una discusión, cuando libaban cervezas lo asesinó. Luego -según su confesión- c ortó el cuerpo en ocho partes y los arrojó en tres puntos distintos del cercado de la ciudad.

Cámaras de seguridad de negocios particulares ubicados cerca a la peluquería, registraron los movimientos del presunto asesino durante la noche del crimen y de como se deshizo de los restos humanos.

Aranzábal Tello de 60 años de edad, podría cumplir una condena de hasta 20 años de prisión acusado por el delito de homicidio simple.