Oswaldo Zegarra Rojas: “Políticos de muy bajo nivel están detrás de la contrarreforma”

Tras la aprobación, en primera instancia, de la ley que convierte a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en una versión nueva de la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR), el superintendente Oswaldo Zegarra expresó su rechazo a este duro golpe a la reforma universitaria impulsado por Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Libre.

¿Esta ley “que restablece la autonomía universitaria” es una puerta abierta para el retorno de las universidades que lucran y que no tienen calidad?

Esta ley lo que hace es favorecer a esas universidades que lo único que han hecho en este tiempo es beneficiarse económicamente a costa del sacrificio de los padres y los alumnos.

Para usted, ¿quiénes están detrás de esta pretensión?

Indudablemente quienes están detrás son políticos que tienen muy bajo nivel, que son los que conforman la Comisión de Educación. Ninguno de ellos tiene experiencia de gestión universitaria, todos son profesores de educación primaria básica –muy respetable–, pero aparte de eso, yo creo que existe un poder económico muy fuerte que está detrás de ellos y que son justamente de estas universidades denegadas.

Pero hay rectores de universidades que están a favor...

Un grupo está haciendo una protesta –encabezada lamentablemente por la rectora de la Universidad de San Marcos (Jeri Ramón)– totalmente fuera de contexto, fuera de realidad y que está manejada para privilegio de universidades privadas.

¿En algún país del mundo la autoridad reguladora es integrada por los regulados?

No. Es como si Repsol tuviera representación en Osinergmin para poder regularse. Que el regulador sea al mismo tiempo regulado, eso es un contrasentido.

¿Cuál es el mayor riesgo de esta iniciativa del Congreso?

Sunedu es totalmente independiente y autónomo, lo que quieren hacer es transformarla en un organismo realmente dependiente de quienes lo eligen, porque va a tener a representantes de universidades y los colegios profesionales. Están haciendo una réplica de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

¿De qué manera se verán afectadas las universidades con esta norma? ¿Qué pierden?

Tendrían un libertinaje porque nadie supervisará el cumplimiento de sus condiciones básicas. Harán que la educación se vaya deteriorando.

Se habla de una falta de autonomía en la universidad, la cual retornaría con esta ley...

Eso no es cierto, ese es el pretexto que están utilizando. La autonomía de las universidades nunca se ha deteriorado.

Según algunos congresistas, el problema es la elección del consejo directivode la Sunedu. Por eso el cambio.

Actualmente se eligen cinco miembros por concurso público que lo organiza el Minedu. Lo que quieren es que haya elección de alumnos y docentes.

En palabras de la rectora de la Universidad de San Marcos, el Partido Morado tiene el control de la Sunedu. ¿Es así?

La doctora Jeri padece de daltonismo. Ve la transparencia con la que actúa la Sunedu y lo ve morado y ojalá esa falta de recepción inadecuada del color morado no sea solamente visual sino también a nivel neuronal. La Sunedu está constituida por profesionales de alta calidad, todos ellos han tenido una larga carrera docente, no tienen ninguna ligación política, ni antecedentes negativos.

¿Usted es del partido Morado?

No he tenido participación política en ningún partido político. Y eso que está diciendo la doctora Jeri, pues, es lamentable.

PUEDES VER: Congresistas intentan aprobar dictamen de contrabando en favor de universidades privadas

Han considerado acudir al Tribunal Constitucional si esta ley se aprueba en el Congreso y el Gobierno la promulga, ¿no?

Yo he hecho una invocación al presidente (Pedro Castillo) y al Consejo de Ministros para que observen esta ley si es aprobada, y si no es así, que acudan al Tribunal Constitucional para declarar su inconstitucionalidad, porque es inconstitucional y espero que sostenga alguna posibilidad de solucionar este grave atentado contra la universidad peruana, contra la reforma universitaria.

¿Ha pensado en renunciar al cargo de superintendente?