Piura: conformarán Mesa Técnica por conflictos contra Gasnorp en Sechura

Frente a los continuos desacuerdos, entre los pobladores de Chusis, en Sechura, y la empresa Gasnorp, por la ejecución la ejecución del megaproyecto de la instalación de gas natural a domicilio, el Ministerio de Energía y Minas anunció la disposición de una nueva mesa técnica.

El jefe de la oficina de Gestión de Conflictos Sociales del Ministerio de Energía y Minas, Marco Sipán, acordó conformar una Mesa Técnica Resolutiva de Diálogo tras reunirse con autoridades locales y regionales, empresas involucradas y representantes de la población.

Nadie se ha hecho responsables de escrituras. Foto: Lampazos

El vocero de la oposición, Ramón Correa Panta incidió en qué la empresa Gasnorp no desarrolló un diálogo armonioso con la población para instalar este proyecto que supera la inversión de mil millones.

Refirió que el objetivo principal es beneficiar a la gran empresa, entre ellas Miski Mayo y Pacasmayo, pero no así a la población sechurana que no está contemplada en la primera fase. Asimismo; señaló que la falta de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Gasnorp transgrede la normatividad y no hubo consulta a la población.

La reunión desarrollada en la ciudad de Sechura contempló tres puntos de agenda que serán llevados al diálogo de alto nivel. El conflicto de Chusis por el tema Gasnorp y las tuberías para distribución del gas natural; los reclamos por incumplimiento del contrato Bayóvar con la empresa Miski Mayo, y el riesgo de afectación al ecosistema protegido Estuario de Virrilá.