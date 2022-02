Indígenas denuncian que se extendió la contaminación tras derrame del Oleoducto Norperuano

Indígenas de la comunidad nativa Nueva Alianza (Urarinas, Loreto) denuncian que se vieron gravemente afectados luego de un derrame del Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú. El incidente fue reportado el 20 de enero del 2022 y al inicio no vieron gran repercusión, pero las lluvias hicieron que el crudo llegue al río Urituyacu, del que dependen directamente.

“A pesar de todo el trabajo que está realizando Petroperú, el agua, el río, que es nuestra única fuente, está siendo totalmente contaminado”, alertó el jefe de la comunidad, Regner Flores, para La República. “La quebrada donde nosotros consumimos el agua está siendo muy afectada”, explicó el dirigente de la localidad, que agrupa nativos de los pueblos kukama, urarina y awajún.

Un video grabado por Gilter Yuyarina, comunero de Nueva Alianza, mostraba trazas de petróleo en el río Urituyacu. El último viernes 4 de febrero, en otra inspección descubrieron que el petróleo había llegado a la zona de bajiales, un tipo de ecosistema formado por la separación de los ríos amazónicos. También se evidenciaron aves y peces muertos producto de la exposición al crudo.

Comunidad espera lluvias para abastecerse de agua

La comunidad conoce el peligro que representa el petróleo para su salud. Por ello, decidieron no consumir agua del río, como hacían normalmente. Ahora dependen exclusivamente del agua que puedan recoletar de las lluvias. “En cuatro días no ha habido lluvia y ahorita el agua de río no podemos consumir porque está pasando crudo por ahí. Toda la población se está viendo afectada”, relató el apu Regner Flores.

“Nosotros necesitamos que lo más pronto posible puedan ingresar dos o tres empresas. Ya estamos en tiempo de invierno y ese crudo va a expandirse más”, comentó Sonia Caritimari, comunera kukama, sobre el requerimiento de equipos para la limpieza. “Ahorita nosotros no tenemos agua de dónde tomar. Estamos juntando el agua de lluvia”, confirmó.

El esposo de Sonia, Gilter Yuyarima, explicó que las lluvias también extendieron el rastro de contaminación. “En los primeros días no era tan desastrozo como ahora. Estaba mermado, solo escurría el crudo por pequeños cañitos. Después vinieron las lluvias. Con esto el agua subió casi dos metros en la quebrada, lo que hizo desprender el petróleo por los bajiales. Es terrible, hay una contaminación tremenda”, relató el comunero. Actualmente, la comunidad no cuenta con sistema de agua potable.

Dirigente de Nueva Alianza contó que al momento del derrame no estaba activo el sistema de alerta temprana. Foto: composición LR/Gilter Yuyarina

Sistema de alerta temprana no funcionaba

El apu de Nueva Alianza, Regner Flores, comentó que en esta parte del Oleoducto Norperuano, en el kilómetro 59, no funcionaba el sistema de alerta temprana que permitía advertir cualquier daño a la infraestructura. Este sistema consiste en el patrullaje a pie que realizan comuneros a pedido de la empresa, mediante la vigilancia con fotos y reporte constante a lo largo del ducto.

“Petroperú no estaba manteniendo el sistema de alerta temprana aquí en la zona de Nueva Alianza por problemas que nosotros tenemos con la empresa: no pagaba a la gente. No les daban los equipos de protección. Entonces nadie quería trabajar”, lamentó Flores.

“Aquí tiene mucho que ver el contratista de Petroperú, porque finalmente son ellos quienes salen beneficiados de este perjuicio que sufre la comunidad”, aseguró Flores, en relación con las empresas que ejecutan la limpieza del crudo.

Petroperú: “Es mínima la afectación”

Luego de reportado el derrame de 200 a 300 barriles de petróleo, un representante de Petroperú aseguró que el incidente no generaría mayor perjuicio ambiental. “Es mínima la afectación (al ecosistema). El crudo está dentro del canal (de flotación)”, declaró Óscar Vera, gerente corporativo de operaciones, en entrevista para Canal N.”

El obispo de Iquitos, Miguel Ángel Cadenas, lleva más de 25 años trabajando de manera cercana con pueblos de esta parte de la Amazonía. “Petroperú siempre dice lo mismo. Yo he visto muchos derrames y siempre ha sido perfecto por parte de Petroperú”, argumentó Cadenas en conversación con este diario. El religioso hizo énfasis en que la población indígena se ve seriamente afectada “y esto no le interesa ni a Petroperú ni al Estado. Es una absoluta vergüenza”.

“Hay personas que están interesadas en la remediación (ambiental) porque hay mucho dinero y pequeñas empresas también interesadas en esto. Y eso puede estar detrás de los cortes”, enfatizó el líder la Iglesia católica en Loreto.