Chorrillos: delincuentes armados roban a repartidores y huyen en mototaxi sin placa

Con información de Pamela Advíncula / URPI-LR

La tarde del último sábado 5 de enero, dos delincuentes armados, quienes se trasladaban en una mototaxi sin placa, robaron a dos trabajadores que se dedican a la distribución de víveres. El hecho ocurrió en la zona Las Delicias de Villa, ubicada en el distrito de Chorrillos.

Cámaras de seguridad de la zona registraron el actuar de los facinerosos, quienes lograron apoderarse de todo lo que pudieron rebuscar a los afectados.

El chofer y el operario no pudieron hacer nada tras verse amenazados por los delincuentes. Por tal motivo, las víctimas no pusieron resistencia. Incluso, en las imágenes se puede ver cómo uno de los malhechores durante su huida apunta con su arma a uno de los trabajadores para que no grite.

Los ladrones se llevaron los celulares de los trabajadores y un canguro con dinero. Finalmente, los vecinos de Las Delicias de Villa denunciaron que se registran constantes robos en la urbanización y piden redoblar la presencia policial y del personal de Serenazgo.

Este no es un hecho aislado en el distrito, ya que al iniciar febrero, un sujeto (alias ‘Gianfranco’) asaltaba a los transeúntes a bordo de su bicicleta e, incluso, robó a dos menores de edad; sin embargo, los agentes de la comisaría de Chorrillos lo capturaron en pleno asalto de pertenencias a un residente.