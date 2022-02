Proyecto que pone en riesgo el enfoque de género y educación sexual

El congresista arequipeño, Esdras Medina Minaya, llegó con una agenda propia al Congreso. No solo ha sido uno de los entusiastas autores de la iniciativa que golpea a la Sunedu y que afecta la enseñanza universitaria. También presentó un proyecto, aparentemente, para eliminar el enfoque de género de los contenidos educativos en el colegio.

El parlamentario propone que los padres de familia revisen los programas y textos escolares. Y estos no puedan oficializarse sino tienen su visto bueno, incluso bajo sanción. El mecanismo parece muy democrático, sin embargo, Medina y su partido político Renovación Popular están ligados a grupos radicales como “Con mis hijos no te metas” y “Padres sin Acción”, dice la consejera arequipeña, Crhiss Diaz Montoya , quien junto a cinco de sus colegas: Silvio Arias, Haberth Zúñiga, Gloria Salas y José Luis Hancco, firmaron un pronunciamiento para rechazar la iniciativa.

Para Díaz Montoya, el propósito de la medida es traerse abajo la educación sexual integral y el enfoque de género con la revisión de estos grupos.

La consejera de Camaná, artífice de desmontar la corrupción de Los Hijos del Cóndor en el gobierno regional de Arequipa, recuerda que el Poder Judicial ya se pronunció sobre la participación de los padres en la elaboración del currículo. “Estos no pueden pronunciarse sobre derechos constitucionales, ni someter a votación contenidos educativos que plantean temas de identidad”, aclaró.

¿Ellos sostienen que los ampara la constitución para intervenir?

Ellos (grupos de padres ultraconservadores) piensan que se pretende generar otro tipo de género, homosexualizar a niños y jóvenes . Confunden sexo, identidad y género. El sexo es la diferenciación entre órganos reproductivos: masculino y femenino. En cambio, el género es una construcción social de ideas, percepciones de lo que significa ser hombre o mujer. Por ejemplo, en Perú, los hombres no utilizan falda, si lo hacen es sinónimo de una aberración, en otros países no ocurre ello por su tradición. O las mujeres no juegan fútbol porque sino les dicen “machonas”. El enfoque de género apunta a que hombres, mujeres, con su identidad sexual, accedan a igualdad de oportunidades.

¿Qué consecuencias avizora en este proyecto de ley?

Temo que metan mano a la educación sexual integral . La currícula apunta a que los niños reconozcan las partes de su cuerpo, se cuiden, y a los jóvenes, a punto de iniciar una vida sexual, aconsejarles: “debes protegerte, estos son los mecanismos y saber decir no y que esa es la decisión correcta”. Estos grupos tienen la idea de que el enfoque de género pretende abrir el apetito sexual. Cifras del INEI demuestran que los jóvenes comienzan su vida sexual a los 15 o 16 años. El código permite el matrimonio de 16 años. Entonces: ¿no sería conveniente darles las herramientas para que puedan cuidarse?

¿El congresista Medina está llevando su agenda?

Tuvo comentarios desatinados, como que el terremoto de Chile era un castigo divino. Para un sector hay interés en conservar brechas entre hombres y mujeres, si la mujer adquiere esos derechos, como la licencia por maternidad, no les favorece económicamente a ellos sobre todo a empresas privadas. El líder de Renovación Popular tiene muy marcada su agenda.

¿Se pretende empoderar más al varón?

Se pretende dejar las cosas como están con los sectores confundidos. Que la misoginia que aumente o se mantengan los índices de violencia contra la mujer. No me sorprendería que pronto modifiquen la alternancia de género en la listas de participación política. Según sus creencias religiosas Dios es feliz con ellos.

¿Hay machismo retrógado?

Oí una entrevista a uno de los representantes de estos grupos y decían: que los hombres eran más racionales y las mujeres más pasionales. Esos conceptos afectan mucho. A mi me afectó en la campaña política, en el ejercicio de consejera y en la investigación (Los Hijos del Cóndor) Si yo hubiese sido hombre no hubiese recibido el acoso sexual de mis compañeros, (en la investigación para poner al descubierto a Cáceres) si hubiese sido hombre hubiesen dicho: ¡qué valiente! pero como soy mujer han dicho que yo quise enamorar a Cáceres Llica . Yo quise dar un mensaje de la valentía de la mujer. Mientras viajaba de Camaná a Arequipa, en medio de un mar de lágrimas, tratando de sacar un pasaje de avión, miré la conferencia, todos eran hombres, la única mujer presente era la que pasaba el micro. Contra esos estigmas de valentía se pretende luchar.

Porque lloraba, se arrepintió de haber delatado a Cáceres Llica?