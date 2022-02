Capturan a ‘Luisiño’, el hampón que mató a un administrador para robarle su celular

“Yo estaba orando para que todo le vaya bien en su primer día de trabajo, para que no le lastimen, y a mi hijo lo estaban matando”. Leslie toma aire para respirar. Por momentos no lo encuentra, pero saca fuerzas porque así lo juró cuando se despidió ante el cuerpo inerte de Derrik Eduardo Telles Vigo, ejecutado de un tiro para robarle un celular en Los Olivos. “Le prometí que me iba a encargar de que esto no quede impune”, explica.

Y así ocurrió. Agentes de la División de Homicidios de la Dirincri capturaron al presunto autor del crimen. Se trata de Luis Manuel Ormeño López (29), conocido como ‘Luisiño’ e integrante de la banda criminal ‘La Bulla’, que opera en el asentamiento humano 12 de agosto.

A sus 27 años, Derrik era administrador de empresas y un amante del surf. La mañana del 2 de octubre del 2021 se dirigía a su primer día de trabajo en una institución edil cuando fue interceptado por un malhechor en la esquina de las calles Las Malvas con Los Claveles.

Un sujeto lo encañonó por la espalda para arrebatarle su celular, pero la víctima reaccionó y le dio un puñete al malhechor que, enfurecido, le disparó un tiro en el pecho.

Ayer, mientras personal de la División de Homicidios a cargo del coronel Víctor Revoredo realizaban trabajos de campo en distintos sectores de Lima, tuvieron información que un integrante de la banda ‘La Bulla’ se encontraba en el parque Los Melones, a la altura de la cuadra 9 de la avenida Los Alisos, en Los Olivos. ‘Luisiño’ esperaba a sus cómplices para concertar robos de vehículos y asaltar a personas en la modalidad de ‘raqueteo’.

Los agentes detuvieron a Luis Ormeño. La mujer que lo acompañaba quedó sorprendida. Al registrarle sus prendas se le encontró una bolsa con clorhidrato de cocaína y otra bolsa con marihuana, listas para su micro comercialización.

La intervención en flagrancia fue comunicada al fiscal de turno de Lima Norte, quien dispuso su traslado a la Dirincri.

Según las autoridades, Luis Manuel Ormeño tiene una serie de denuncias. El 22 de marzo del 2016 fue detenido por personal de la comisaría de Sol de Oro por delito contra la salud pública, el 27 de abril de ese mismo año fue intervenido otra vez por hurto en agravio de Sayuro Rosalbina Chero Paucar (21) y, el 2 de agosto, también del 2016, nuevamente fue arrestado, esta vez por robo agravado en Los Olivos.